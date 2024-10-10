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В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19

В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19 - 10.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19

В начале пандемии COVID-19 Россия и США осуществили обмен медицинским оборудованием и тестовыми системами, сообщил в беседе с журналистами официальный... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T12:37+0300

2024-10-10T12:37+0300

2024-10-10T12:37+0300

экономика

россия

сша

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В начале пандемии COVID-19 Россия и США осуществили обмен медицинским оборудованием и тестовыми системами, сообщил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, на начальном этапе пандемии все страны столкнулись с острой нехваткой медицинского оборудования, а первые тестовые системы показывали низкую точность. В связи с этим, страны предпринимали попытки взаимного обмена гуманитарными грузами."Тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ, а американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. И так делали многие страны", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, кремль, дмитрий песков