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В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19
В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19 - 10.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19
В начале пандемии COVID-19 Россия и США осуществили обмен медицинским оборудованием и тестовыми системами, сообщил в беседе с журналистами официальный... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T12:37+0300
2024-10-10T12:37+0300
2024-10-10T12:37+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В начале пандемии COVID-19 Россия и США осуществили обмен медицинским оборудованием и тестовыми системами, сообщил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, на начальном этапе пандемии все страны столкнулись с острой нехваткой медицинского оборудования, а первые тестовые системы показывали низкую точность. В связи с этим, страны предпринимали попытки взаимного обмена гуманитарными грузами."Тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ, а американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. И так делали многие страны", - рассказал пресс-секретарь главы государства.
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россия, сша, кремль, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, США, Кремль, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19
Песков: Россия направляла США аппараты ИВЛ, а они ей - тесты на ковид
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В начале пандемии COVID-19 Россия и США осуществили обмен медицинским оборудованием и тестовыми системами, сообщил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на начальном этапе пандемии все страны столкнулись с острой нехваткой медицинского оборудования, а первые тестовые системы показывали низкую точность. В связи с этим, страны предпринимали попытки взаимного обмена гуманитарными грузами.
"Тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ, а американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. И так делали многие страны", - рассказал пресс-секретарь главы государства.