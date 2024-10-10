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В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19 - 10.10.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19
В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19 - 10.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19
В начале пандемии COVID-19 Россия и США осуществили обмен медицинским оборудованием и тестовыми системами, сообщил в беседе с журналистами официальный... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T12:37+0300
2024-10-10T12:37+0300
экономика
россия
сша
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В начале пандемии COVID-19 Россия и США осуществили обмен медицинским оборудованием и тестовыми системами, сообщил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, на начальном этапе пандемии все страны столкнулись с острой нехваткой медицинского оборудования, а первые тестовые системы показывали низкую точность. В связи с этим, страны предпринимали попытки взаимного обмена гуманитарными грузами."Тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ, а американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. И так делали многие страны", - рассказал пресс-секретарь главы государства.
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россия, сша, кремль, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, США, Кремль, Дмитрий Песков
12:37 10.10.2024
 
В Кремле рассказали, чем обменялись Россия и США в начале пандемии COVID-19

Песков: Россия направляла США аппараты ИВЛ, а они ей - тесты на ковид

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В начале пандемии COVID-19 Россия и США осуществили обмен медицинским оборудованием и тестовыми системами, сообщил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на начальном этапе пандемии все страны столкнулись с острой нехваткой медицинского оборудования, а первые тестовые системы показывали низкую точность. В связи с этим, страны предпринимали попытки взаимного обмена гуманитарными грузами.
"Тогда мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ, а американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. И так делали многие страны", - рассказал пресс-секретарь главы государства.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАКремльДмитрий Песков
 
 
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