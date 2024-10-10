https://1prime.ru/20241010/kriptovalyuta-852112144.html
Эксперт рассказала об ответственности за нарушения в работе с криптовалютой
Эксперт рассказала об ответственности за нарушения в работе с криптовалютой - 10.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала об ответственности за нарушения в работе с криптовалютой
Отдельная уголовная ответственность за нарушения правил использования криптовалют в России в настоящее время отсутствует, однако законодательные рычаги для... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T18:30+0300
2024-10-10T18:30+0300
2024-10-10T18:31+0300
криптовалюта
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Отдельная уголовная ответственность за нарушения правил использования криптовалют в России в настоящее время отсутствует, однако законодательные рычаги для привлечения к ответственности все-таки существуют, сообщила РИА Новости старший юрист компании RTM Group Карина Маргарян. "В России в настоящее время отсутствует отдельная уголовная ответственность за использование криптовалюты. Есть отдельные законодательные нормы, например, в Налоговом кодексе, в законе "О цифровых финансовых активах", которые регулируют использование криптовалют и устанавливают определенные ограничения", - пояснила она. Зарубежная уголовная практика знает примеры регулирования в этой сфере. Так, сейчас минюст США рассматривает дело руководителей компании Gotbit, которым было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой. В рамках этого дела США ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина якобы за отмывание денег.
https://1prime.ru/20240923/turfirmy-851715959.html
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россия, операции с криптовалютой, ответственность, нарушения
Криптовалюта, РОССИЯ, операции с криптовалютой, ответственность, нарушения
Эксперт рассказала об ответственности за нарушения в работе с криптовалютой
Маргарян: УК РФ не регулирует криптовалюты, но способы привлечь нарушителей есть
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Отдельная уголовная ответственность за нарушения правил использования криптовалют в России в настоящее время отсутствует, однако законодательные рычаги для привлечения к ответственности все-таки существуют, сообщила РИА Новости старший юрист компании RTM Group Карина Маргарян.
"В России в настоящее время отсутствует отдельная уголовная ответственность за использование криптовалюты. Есть отдельные законодательные нормы, например, в Налоговом кодексе, в законе "О цифровых финансовых активах", которые регулируют использование криптовалют и устанавливают определенные ограничения", - пояснила она.
Зарубежная уголовная практика знает примеры регулирования в этой сфере. Так, сейчас минюст США рассматривает дело руководителей компании Gotbit, которым было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.
В рамках этого дела США ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина якобы за отмывание денег.
В Москве обнаружили "турфирмы", выводившие миллионы через криптовалюту