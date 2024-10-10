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Эксперт рассказала об ответственности за нарушения в работе с криптовалютой - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала об ответственности за нарушения в работе с криптовалютой
Эксперт рассказала об ответственности за нарушения в работе с криптовалютой - 10.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала об ответственности за нарушения в работе с криптовалютой
Отдельная уголовная ответственность за нарушения правил использования криптовалют в России в настоящее время отсутствует, однако законодательные рычаги для... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T18:30+0300
2024-10-10T18:31+0300
криптовалюта
россия
операции с криптовалютой
ответственность
нарушения
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Отдельная уголовная ответственность за нарушения правил использования криптовалют в России в настоящее время отсутствует, однако законодательные рычаги для привлечения к ответственности все-таки существуют, сообщила РИА Новости старший юрист компании RTM Group Карина Маргарян. "В России в настоящее время отсутствует отдельная уголовная ответственность за использование криптовалюты. Есть отдельные законодательные нормы, например, в Налоговом кодексе, в законе "О цифровых финансовых активах", которые регулируют использование криптовалют и устанавливают определенные ограничения", - пояснила она. Зарубежная уголовная практика знает примеры регулирования в этой сфере. Так, сейчас минюст США рассматривает дело руководителей компании Gotbit, которым было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой. В рамках этого дела США ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина якобы за отмывание денег.
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россия, операции с криптовалютой, ответственность, нарушения
Криптовалюта, РОССИЯ, операции с криптовалютой, ответственность, нарушения
18:30 10.10.2024 (обновлено: 18:31 10.10.2024)
 
Эксперт рассказала об ответственности за нарушения в работе с криптовалютой

Маргарян: УК РФ не регулирует криптовалюты, но способы привлечь нарушителей есть

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" Сувенирные монеты с логотипами криптовалют
 Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Отдельная уголовная ответственность за нарушения правил использования криптовалют в России в настоящее время отсутствует, однако законодательные рычаги для привлечения к ответственности все-таки существуют, сообщила РИА Новости старший юрист компании RTM Group Карина Маргарян.
"В России в настоящее время отсутствует отдельная уголовная ответственность за использование криптовалюты. Есть отдельные законодательные нормы, например, в Налоговом кодексе, в законе "О цифровых финансовых активах", которые регулируют использование криптовалют и устанавливают определенные ограничения", - пояснила она.
Зарубежная уголовная практика знает примеры регулирования в этой сфере. Так, сейчас минюст США рассматривает дело руководителей компании Gotbit, которым было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой.
В рамках этого дела США ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина якобы за отмывание денег.
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