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В АСИ рассказали, когда заработает семейный курорт "Новая Анапа" - 10.10.2024, ПРАЙМ
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В АСИ рассказали, когда заработает семейный курорт "Новая Анапа"
В АСИ рассказали, когда заработает семейный курорт "Новая Анапа" - 10.10.2024, ПРАЙМ
В АСИ рассказали, когда заработает семейный курорт "Новая Анапа"
Семейный курорт "Новая Анапа" - один из крупнейших по масштабам строительства гостиничной инфраструктуры после зимних Олимпийских игр в Сочи, он может начать... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T22:26+0300
2024-10-10T22:46+0300
экономика
туризм
аси
анапа
курорт
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Семейный курорт "Новая Анапа" - один из крупнейших по масштабам строительства гостиничной инфраструктуры после зимних Олимпийских игр в Сочи, он может начать принимать гостей уже в 2030 году, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. В четверг глава АСИ приняла участие в заседании Совета директоров корпорации "Туризм.РФ" под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Участники рассмотрели мастер-план будущего семейного курорта "Новая Анапа" — части большого федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". "Он может начать принимать отдыхающих уже в 2030 году. "Новая Анапа" — приоритетный проект для Краснодарского края и всей страны в целом, один из крупнейших по масштабам строительства гостиничной инфраструктуры после зимних Олимпийских игр в Сочи. Территория расположится в 36 километрах от самой Анапы", - написала Чупшева в своем Telegram-канале. По ее словам, проект подразумевает создание современной туристической инфраструктуры: отели и санаторные комплексы общим объемом более 15 тысяч номеров, морская гостевая марина, спортивные, акватермальные зоны, торгово-выставочные галереи, концертный зал, конгресс-центр, многоуровневая набережная и так далее. "Агентство активно участвует в запуске этого грандиозного проекта. Сейчас мы разрабатываем матрицу сервисно-инфраструктурных решений, в том числе в части транспорта, которые эффективны для городов с разной численностью населения и реализация которых помогает в достижении показателей национальных целей. Сервис может быть полезен и при создании "Новой Анапы", - добавила глава АСИ.
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туризм, аси, анапа, курорт
Экономика, Туризм, АСИ, АНАПА, курорт
22:26 10.10.2024 (обновлено: 22:46 10.10.2024)
 
В АСИ рассказали, когда заработает семейный курорт "Новая Анапа"

Глава АСИ: семейный курорт "Новая Анапа" может заработать уже в 2030 году

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Семейный курорт "Новая Анапа" - один из крупнейших по масштабам строительства гостиничной инфраструктуры после зимних Олимпийских игр в Сочи, он может начать принимать гостей уже в 2030 году, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
В четверг глава АСИ приняла участие в заседании Совета директоров корпорации "Туризм.РФ" под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Участники рассмотрели мастер-план будущего семейного курорта "Новая Анапа" — части большого федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".
"Он может начать принимать отдыхающих уже в 2030 году. "Новая Анапа" — приоритетный проект для Краснодарского края и всей страны в целом, один из крупнейших по масштабам строительства гостиничной инфраструктуры после зимних Олимпийских игр в Сочи. Территория расположится в 36 километрах от самой Анапы", - написала Чупшева в своем Telegram-канале.
По ее словам, проект подразумевает создание современной туристической инфраструктуры: отели и санаторные комплексы общим объемом более 15 тысяч номеров, морская гостевая марина, спортивные, акватермальные зоны, торгово-выставочные галереи, концертный зал, конгресс-центр, многоуровневая набережная и так далее.
"Агентство активно участвует в запуске этого грандиозного проекта. Сейчас мы разрабатываем матрицу сервисно-инфраструктурных решений, в том числе в части транспорта, которые эффективны для городов с разной численностью населения и реализация которых помогает в достижении показателей национальных целей. Сервис может быть полезен и при создании "Новой Анапы", - добавила глава АСИ.
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ЭкономикаТуризмАСИАНАПАкурорт
 
 
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