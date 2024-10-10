https://1prime.ru/20241010/london-852115935.html

Лондон не изменил свою позицию по запрету на удары ВСУ вглубь РФ, пишут СМИ

Лондон не изменил свою позицию по запрету на удары ВСУ вглубь РФ, пишут СМИ - 10.10.2024, ПРАЙМ

Лондон не изменил свою позицию по запрету на удары ВСУ вглубь РФ, пишут СМИ

Британия после встречи премьер-министра страны Кира Стармера с Владимиром Зеленским в Лондоне не изменила своей позиции по вопросу снятия для Киева запрета на... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T22:00+0300

2024-10-10T22:00+0300

2024-10-10T22:00+0300

политика

великобритания

украина

поддержка украины

storm shadow

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Британия после встречи премьер-министра страны Кира Стармера с Владимиром Зеленским в Лондоне не изменила своей позиции по вопросу снятия для Киева запрета на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Об этом сообщило издание Independent со ссылкой на неназванного представителя офиса Стармера. Ранее издание Telegraph сообщало, что разрешение Вашингтона на применение британских Storm Shadow Киевом для этих ударов требуется по причине того, что ракеты применяются в тандеме с американскими системами. "Представитель премьер-министра (Стармера — ред.) заявил, что позиция по ракетам Storm Shadow не изменилась, несмотря на встречу с Зеленским", — сказано в публикации. Из пресс-релиза офиса британского премьера следует, что по итогам встречи Стармер и Зеленский сошлись во мнении о необходимости обеспечить Киеву "наилучшее возможное положение" в преддверии зимы и связанных с ней трудностями. Ранее Telegraph сообщала, что Зеленский после отказа президента США Джо Байдена от встречи, помимо встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в четверг приедет и в Лондон для встречи со Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что участники Североатлантического альянса дискутируют не просто насчет возможного использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а, по сути, принимают решение, вовлекаться ли им напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных стран в этом конфликте изменит его суть, Москве придется принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на такие удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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великобритания, украина, поддержка украины, storm shadow