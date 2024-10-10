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Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла
Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла - 10.10.2024, ПРАЙМ
Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла
Россия направила на подконтрольный международно признанному правительству юг Йемена крупную партию подсолнечного масла в качестве гумпомощи. Об этом сообщило... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T21:49+0300
2024-10-10T21:49+0300
политика
россия
йемен
подсолнечное масло
гумпомощь
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ДОХА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия направила на подконтрольный международно признанному правительству юг Йемена крупную партию подсолнечного масла в качестве гумпомощи. Об этом сообщило посольство РФ в Йемене в соцсети Х. Отмечается, что 9 октября в порт Аден прибыла гумпомощь из России, представляющая собой крупную партию подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D. По данным посольства, через Всемирную продовольственную программу ООН отправлено 13,6 тысячи коробок продукции российского производства. По данным ВПП ООН, несмотря на продолжающуюся гуманитарную помощь, 17 миллионов йеменцев испытывают нехватку продовольствия.
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россия, йемен, подсолнечное масло, гумпомощь
Политика, РОССИЯ, ЙЕМЕН, подсолнечное масло, гумпомощь
21:49 10.10.2024
 
Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла

Посольство РФ: Йемен получит крупную партию подсолнечного масла в виде гумпомощи

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШрот
Шрот - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ДОХА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия направила на подконтрольный международно признанному правительству юг Йемена крупную партию подсолнечного масла в качестве гумпомощи. Об этом сообщило посольство РФ в Йемене в соцсети Х.
Отмечается, что 9 октября в порт Аден прибыла гумпомощь из России, представляющая собой крупную партию подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D. По данным посольства, через Всемирную продовольственную программу ООН отправлено 13,6 тысячи коробок продукции российского производства.
По данным ВПП ООН, несмотря на продолжающуюся гуманитарную помощь, 17 миллионов йеменцев испытывают нехватку продовольствия.
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ПолитикаРОССИЯЙЕМЕНподсолнечное маслогумпомощь
 
 
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