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Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла

Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла - 10.10.2024, ПРАЙМ

Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла

Россия направила на подконтрольный международно признанному правительству юг Йемена крупную партию подсолнечного масла в качестве гумпомощи. Об этом сообщило... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T21:49+0300

2024-10-10T21:49+0300

2024-10-10T21:49+0300

политика

россия

йемен

подсолнечное масло

гумпомощь

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ДОХА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия направила на подконтрольный международно признанному правительству юг Йемена крупную партию подсолнечного масла в качестве гумпомощи. Об этом сообщило посольство РФ в Йемене в соцсети Х. Отмечается, что 9 октября в порт Аден прибыла гумпомощь из России, представляющая собой крупную партию подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D. По данным посольства, через Всемирную продовольственную программу ООН отправлено 13,6 тысячи коробок продукции российского производства. По данным ВПП ООН, несмотря на продолжающуюся гуманитарную помощь, 17 миллионов йеменцев испытывают нехватку продовольствия.

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россия, йемен, подсолнечное масло, гумпомощь