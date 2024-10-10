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Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла
Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла - 10.10.2024, ПРАЙМ
Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла
Россия направила на подконтрольный международно признанному правительству юг Йемена крупную партию подсолнечного масла в качестве гумпомощи. Об этом сообщило... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T21:49+0300
2024-10-10T21:49+0300
2024-10-10T21:49+0300
политика
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подсолнечное масло
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ДОХА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия направила на подконтрольный международно признанному правительству юг Йемена крупную партию подсолнечного масла в качестве гумпомощи. Об этом сообщило посольство РФ в Йемене в соцсети Х. Отмечается, что 9 октября в порт Аден прибыла гумпомощь из России, представляющая собой крупную партию подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D. По данным посольства, через Всемирную продовольственную программу ООН отправлено 13,6 тысячи коробок продукции российского производства. По данным ВПП ООН, несмотря на продолжающуюся гуманитарную помощь, 17 миллионов йеменцев испытывают нехватку продовольствия.
https://1prime.ru/20240918/maslo-851636984.html
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россия, йемен, подсолнечное масло, гумпомощь
Политика, РОССИЯ, ЙЕМЕН, подсолнечное масло, гумпомощь
Россия отправила в Йемен крупную партию подсолнечного масла
Посольство РФ: Йемен получит крупную партию подсолнечного масла в виде гумпомощи
ДОХА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия направила на подконтрольный международно признанному правительству юг Йемена крупную партию подсолнечного масла в качестве гумпомощи. Об этом сообщило посольство РФ в Йемене в соцсети Х.
Отмечается, что 9 октября в порт Аден прибыла гумпомощь из России, представляющая собой крупную партию подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D. По данным посольства, через Всемирную продовольственную программу ООН отправлено 13,6 тысячи коробок продукции российского производства.
По данным ВПП ООН, несмотря на продолжающуюся гуманитарную помощь, 17 миллионов йеменцев испытывают нехватку продовольствия.
Российский регион начал экспорт ценного масла в Китай