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Россия не будет участвовать во втором "саммите мира", заявила Матвиенко
Россия не будет участвовать во втором "саммите мира", заявила Матвиенко - 10.10.2024, ПРАЙМ
Россия не будет участвовать во втором "саммите мира", заявила Матвиенко
Россия не намерена принимать участие во втором "саммите мира", на подобных мероприятиях не обсуждают переговоры или прекращение противостояния. Об этом заявила... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T18:55+0300
2024-10-10T18:55+0300
2024-10-10T18:56+0300
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ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Россия не намерена принимать участие во втором "саммите мира", на подобных мероприятиях не обсуждают переговоры или прекращение противостояния. Об этом заявила журналистам председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что данное мероприятие "не о переговорах", "не о прекращении противостояния", а "в стиле" команды КВН "Квартал 95", в которой ранее выступал Владимир Зеленский, — "организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву". "Серьезные люди так не поступают. Поэтому нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит - мы в таких сходках участвовать не будем", — подчеркнула Матвиенко журналистам. Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил в среду, что Киев надеется провести саммит к концу года саммит с участием РФ, но без двусторонних переговоров Киева и Москвы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная заявляла, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится. Она уточнила, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой формуле мира Зеленского. После их окончания будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.
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россия, валентина матвиенко, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, УКРАИНА, переговоры
Россия не будет участвовать во втором "саммите мира", заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия не будет участвовать во втором "саммите мира"
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Россия не намерена принимать участие во втором "саммите мира", на подобных мероприятиях не обсуждают переговоры или прекращение противостояния. Об этом заявила журналистам председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Она отметила, что данное мероприятие "не о переговорах", "не о прекращении противостояния", а "в стиле" команды КВН "Квартал 95", в которой ранее выступал Владимир Зеленский, — "организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву".
"Серьезные люди так не поступают. Поэтому нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит - мы в таких сходках участвовать не будем", — подчеркнула Матвиенко журналистам.
Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил в среду, что Киев надеется провести саммит к концу года саммит с участием РФ, но без двусторонних переговоров Киева и Москвы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная заявляла, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится. Она уточнила, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой формуле мира Зеленского. После их окончания будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.
"Приказ от ЦРУ". Экс-советник Пентагона раскрыл план побега Зеленского