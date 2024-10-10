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Минэнерго выступает против политизации ТЭК, заявил Цивилев

Минэнерго выступает против политизации ТЭК, заявил Цивилев - 10.10.2024, ПРАЙМ

Минэнерго выступает против политизации ТЭК, заявил Цивилев

Минэнерго РФ выступает против политизации топливно-энергетического комплекса, поэтому готово работать со всеми странами, которые разделяют с Россией общие... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T13:56+0300

2024-10-10T13:56+0300

2024-10-10T13:56+0300

энергетика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ выступает против политизации топливно-энергетического комплекса, поэтому готово работать со всеми странами, которые разделяют с Россией общие принципы, заявил глава министерства Сергей Цивилев на Петербургском международном газовом форуме. По словам министра, в последние десятилетия мировой ТЭК активно развивался, улучшая экономику всех стран. Отрасль без особого труда проходила кризисы, потому что действовали принципы международного права, конкуренции; доступ к технологиям и финансовым инструментам был неограничен. В последние же годы усиливается вмешательство в развитие мировой энергетики в виде санкций и эмбарго, считает Цивилев. "Это привело к серьезному изменению в экономике мировой. Мы против такой политизации в программах развития топливно-энергетического комплекса мира. Поэтому мы работаем на любых площадках, на которых можно объединяться со странами, которые разделяют наши подходы", - сказал министр. В качестве примера он привел сотрудничество со странами БРИКС. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке Минпромторга, Минэнерго РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.

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