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Цивилев назвал ожидаемый объем поставок газа на внутренний рынок России

Цивилев назвал ожидаемый объем поставок газа на внутренний рынок России - 10.10.2024, ПРАЙМ

Цивилев назвал ожидаемый объем поставок газа на внутренний рынок России

Объем поставок газа российским потребителям по итогам 2024 года может превысить 500 миллиардов кубометров, прогнозирует глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T17:02+0300

2024-10-10T17:02+0300

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энергетика

россия

газ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Объем поставок газа российским потребителям по итогам 2024 года может превысить 500 миллиардов кубометров, прогнозирует глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. В прошлом году на российский рынок был поставлен 501 миллиард кубометров газа, что на 3,5% выше уровня 2022 года. "В этом году эта цифра может превысить 500 миллиардов кубометров. Не в последнюю очередь этому способствует спрос со стороны промышленных потребителей, электроэнергетики и металлургии", - сказал министр журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума, отвечая на вопрос об объемах поставок газа на внутренний рынок в 2024 году. Цивилев подчеркнул, что более 75% добываемого в стране газа потребляется на внутреннем рынке. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Форум принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Мероприятие проходит при поддержке Минпромторга и Минэнерго РФ, правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.

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