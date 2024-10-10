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Минсельхоз рассчитывает на увеличение урожая яблок
Минсельхоз рассчитывает на увеличение урожая яблок - 10.10.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз рассчитывает на увеличение урожая яблок
Министерство сельского хозяйства России рассчитывает на увеличение урожая яблок до 2,4 миллиона тонн к 2030 году, это почти в два раза больше объема... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T18:17+0300
2024-10-10T18:17+0300
2024-10-10T18:17+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России рассчитывает на увеличение урожая яблок до 2,4 миллиона тонн к 2030 году, это почти в два раза больше объема производства 2021 года, сообщается в презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут, представленной на пленарном заседании в ходе Российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Ранее министр говорила, что из-за возвратных майских заморозков Минсельхоз в начале июня снизил прогноз сбора яблок в нынешнем году до 1,5 миллиона тонн с 1,8 миллиона, но в начале сентября повысил его до 1,6 миллиона тонн. В 2023 году российские аграрии собрали 1,7 миллиона тонн яблок. Глава министерства уверена, что самообеспечение яблоками в России будет достигнуто даже раньше 2030 года. "У нас есть отдельное поручение президента. Вы знаете, тяжелый у нас был этот год. По яблокам соответственно к 2028 году мы должны достичь полной самообеспеченности", - пояснила она. Также Лут обратила внимание на необходимость совершенствовать сектор овцеводства как наиболее слабый на настоящий момент. По ее словам, это единственный сектор АПК, в котором снижается производство.
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россия, минсельхоз рф, урожай, яблоки
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, урожай, яблоки
Минсельхоз рассчитывает на увеличение урожая яблок
Минсельхоз рассчитывает на рост урожая яблок до 2,4 миллиона тонн к 2030 году
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России рассчитывает на увеличение урожая яблок до 2,4 миллиона тонн к 2030 году, это почти в два раза больше объема производства 2021 года, сообщается в презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут, представленной на пленарном заседании в ходе Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
Ранее министр говорила, что из-за возвратных майских заморозков Минсельхоз в начале июня снизил прогноз сбора яблок в нынешнем году до 1,5 миллиона тонн с 1,8 миллиона, но в начале сентября повысил его до 1,6 миллиона тонн. В 2023 году российские аграрии собрали 1,7 миллиона тонн яблок.
Глава министерства уверена, что самообеспечение яблоками в России будет достигнуто даже раньше 2030 года. "У нас есть отдельное поручение президента. Вы знаете, тяжелый у нас был этот год. По яблокам соответственно к 2028 году мы должны достичь полной самообеспеченности", - пояснила она.
Также Лут обратила внимание на необходимость совершенствовать сектор овцеводства как наиболее слабый на настоящий момент. По ее словам, это единственный сектор АПК, в котором снижается производство.
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