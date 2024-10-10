https://1prime.ru/20241010/mobilizatsiya-852098991.html

"Одно вранье". Военнопленный ВСУ рассказал о подходах командования

"Одно вранье". Военнопленный ВСУ рассказал о подходах командования - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Одно вранье". Военнопленный ВСУ рассказал о подходах командования

Мобилизованным украинцам пообещали, что они будут охранять границу с Белгородской областью, рассказал военнопленный ВСУ. Кадры с его допросом опубликовало... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T10:09+0300

2024-10-10T10:09+0300

2024-10-10T10:10+0300

спецоперация на украине

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мобилизованным украинцам пообещали, что они будут охранять границу с Белгородской областью, рассказал военнопленный ВСУ. Кадры с его допросом опубликовало Минобороны России."Так называемая мобилизация привела к тому, что людей ловят на остановках, на блокпостах, в автобусах и поездах. А дальше медкомиссия за 5 минут и на фронт", - объяснил солдат. Он также призвал своих соотечественников не соглашаться уезжать и не верить заявлениям Зеленского о том, что Киев сражается за каждую жизнь.Пленный рассказал, что не знал о плане по захвату Курской области до произошедшего. "Здравого смысла я в этом не вижу. Зачем идти на чужую территорию?", - заявил он, подчеркнув, что отказался бы идти в наступление, если бы понимал, во что командование намерено их втянуть.

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насильственная мобилизация на украине, украина, всу