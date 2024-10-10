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"Одно вранье". Военнопленный ВСУ рассказал о подходах командования - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Одно вранье". Военнопленный ВСУ рассказал о подходах командования
"Одно вранье". Военнопленный ВСУ рассказал о подходах командования - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Одно вранье". Военнопленный ВСУ рассказал о подходах командования
Мобилизованным украинцам пообещали, что они будут охранять границу с Белгородской областью, рассказал военнопленный ВСУ. Кадры с его допросом опубликовало... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T10:09+0300
2024-10-10T10:10+0300
спецоперация на украине
насильственная мобилизация на украине
украина
всу
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мобилизованным украинцам пообещали, что они будут охранять границу с Белгородской областью, рассказал военнопленный ВСУ. Кадры с его допросом опубликовало Минобороны России."Так называемая мобилизация привела к тому, что людей ловят на остановках, на блокпостах, в автобусах и поездах. А дальше медкомиссия за 5 минут и на фронт", - объяснил солдат. Он также призвал своих соотечественников не соглашаться уезжать и не верить заявлениям Зеленского о том, что Киев сражается за каждую жизнь.Пленный рассказал, что не знал о плане по захвату Курской области до произошедшего. "Здравого смысла я в этом не вижу. Зачем идти на чужую территорию?", - заявил он, подчеркнув, что отказался бы идти в наступление, если бы понимал, во что командование намерено их втянуть.
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насильственная мобилизация на украине, украина, всу
Спецоперация на Украине, насильственная мобилизация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
10:09 10.10.2024 (обновлено: 10:10 10.10.2024)
 
"Одно вранье". Военнопленный ВСУ рассказал о подходах командования

Пленный ВСУ о мобилизации на Украине: нас уверяли, что будем охранять границу

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мобилизованным украинцам пообещали, что они будут охранять границу с Белгородской областью, рассказал военнопленный ВСУ. Кадры с его допросом опубликовало Минобороны России.
"Так называемая мобилизация привела к тому, что людей ловят на остановках, на блокпостах, в автобусах и поездах. А дальше медкомиссия за 5 минут и на фронт", - объяснил солдат. Он также призвал своих соотечественников не соглашаться уезжать и не верить заявлениям Зеленского о том, что Киев сражается за каждую жизнь.
Пленный рассказал, что не знал о плане по захвату Курской области до произошедшего. "Здравого смысла я в этом не вижу. Зачем идти на чужую территорию?", - заявил он, подчеркнув, что отказался бы идти в наступление, если бы понимал, во что командование намерено их втянуть.
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Спецоперация на Украиненасильственная мобилизация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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