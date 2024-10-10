https://1prime.ru/20241010/mol-852115519.html
Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть
Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть - 10.10.2024, ПРАЙМ
Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть
Венгерская нефтяная компания MOL ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T21:25+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Венгерская нефтяная компания MOL ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на год позже, чем планировалось, поскольку возникли сложности в реализации проектов, сообщил вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию Виктор Сверла (Viktor Sverla). "MOL может перерабатывать до 30-40% нероссийской нефти на своих НПЗ в Словакии и Венгрии... В настоящее время осуществляются инвестиции, которые позволят нам увеличить этот показатель до 100% к концу 2026 года... задержки связаны с непредвиденными сложностями в реализации 24 запланированных проектов по модернизации НПЗ и необходимостью дополнительных логистических инвестиций в хранилища и мощности по смешиванию", - сообщил Сверла агентству Рейтер. Также он добавил, что MOL может завершить эти проекты в ближайшие два года за 500 миллионов долларов, что является нижней границей диапазона инвестиций в размере от 500 до 700 миллионов долларов, который он озвучил в 2023 году. Сверла также сообщил, что MOL ведет переговоры с хорватским оператором Janaf о заключении долгосрочного контракта на транспортировку нефти по Адриатическому трубопроводу. Представитель компании также подчеркнул, что трубопровод "Дружба" имеет для компании ключевое значение. "Наша цель - закупать разную нефть, как российскую, так и нероссийскую", - добавил он. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
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венгрия, ес, нпз, поставки нефти, mol
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ЕС, НПЗ, поставки нефти, MOL
Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть
Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть до конца 2026 г
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Венгерская нефтяная компания MOL ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на год позже, чем планировалось, поскольку возникли сложности в реализации проектов, сообщил вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию Виктор Сверла (Viktor Sverla).
"MOL может перерабатывать до 30-40% нероссийской нефти на своих НПЗ в Словакии и Венгрии... В настоящее время осуществляются инвестиции, которые позволят нам увеличить этот показатель до 100% к концу 2026 года... задержки связаны с непредвиденными сложностями в реализации 24 запланированных проектов по модернизации НПЗ и необходимостью дополнительных логистических инвестиций в хранилища и мощности по смешиванию", - сообщил Сверла агентству Рейтер.
Также он добавил, что MOL может завершить эти проекты в ближайшие два года за 500 миллионов долларов, что является нижней границей диапазона инвестиций в размере от 500 до 700 миллионов долларов, который он озвучил в 2023 году.
Сверла также сообщил, что MOL ведет переговоры с хорватским оператором Janaf о заключении долгосрочного контракта на транспортировку нефти по Адриатическому трубопроводу. Представитель компании также подчеркнул, что трубопровод "Дружба" имеет для компании ключевое значение. "Наша цель - закупать разную нефть, как российскую, так и нероссийскую", - добавил он.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
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