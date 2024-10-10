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Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть
Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть - 10.10.2024, ПРАЙМ
Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть
Венгерская нефтяная компания MOL ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T21:25+0300
2024-10-10T21:25+0300
энергетика
венгрия
ес
нпз
поставки нефти
mol
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Венгерская нефтяная компания MOL ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на год позже, чем планировалось, поскольку возникли сложности в реализации проектов, сообщил вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию Виктор Сверла (Viktor Sverla). "MOL может перерабатывать до 30-40% нероссийской нефти на своих НПЗ в Словакии и Венгрии... В настоящее время осуществляются инвестиции, которые позволят нам увеличить этот показатель до 100% к концу 2026 года... задержки связаны с непредвиденными сложностями в реализации 24 запланированных проектов по модернизации НПЗ и необходимостью дополнительных логистических инвестиций в хранилища и мощности по смешиванию", - сообщил Сверла агентству Рейтер. Также он добавил, что MOL может завершить эти проекты в ближайшие два года за 500 миллионов долларов, что является нижней границей диапазона инвестиций в размере от 500 до 700 миллионов долларов, который он озвучил в 2023 году. Сверла также сообщил, что MOL ведет переговоры с хорватским оператором Janaf о заключении долгосрочного контракта на транспортировку нефти по Адриатическому трубопроводу. Представитель компании также подчеркнул, что трубопровод "Дружба" имеет для компании ключевое значение. "Наша цель - закупать разную нефть, как российскую, так и нероссийскую", - добавил он. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
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венгрия, ес, нпз, поставки нефти, mol
Энергетика, ВЕНГРИЯ, ЕС, НПЗ, поставки нефти, MOL
21:25 10.10.2024
 
Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть

Венгерская MOL отложит переход своих НПЗ на нероссийскую нефть до конца 2026 г

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Венгерская нефтяная компания MOL ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на год позже, чем планировалось, поскольку возникли сложности в реализации проектов, сообщил вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию Виктор Сверла (Viktor Sverla).
"MOL может перерабатывать до 30-40% нероссийской нефти на своих НПЗ в Словакии и Венгрии... В настоящее время осуществляются инвестиции, которые позволят нам увеличить этот показатель до 100% к концу 2026 года... задержки связаны с непредвиденными сложностями в реализации 24 запланированных проектов по модернизации НПЗ и необходимостью дополнительных логистических инвестиций в хранилища и мощности по смешиванию", - сообщил Сверла агентству Рейтер.
Также он добавил, что MOL может завершить эти проекты в ближайшие два года за 500 миллионов долларов, что является нижней границей диапазона инвестиций в размере от 500 до 700 миллионов долларов, который он озвучил в 2023 году.
Сверла также сообщил, что MOL ведет переговоры с хорватским оператором Janaf о заключении долгосрочного контракта на транспортировку нефти по Адриатическому трубопроводу. Представитель компании также подчеркнул, что трубопровод "Дружба" имеет для компании ключевое значение. "Наша цель - закупать разную нефть, как российскую, так и нероссийскую", - добавил он.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией
13:11
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯЕСНПЗпоставки нефтиMOL
 
 
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