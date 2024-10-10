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Мосбиржа допустила к торгам акции группы "Озон Фармацевтика" - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа допустила к торгам акции группы "Озон Фармацевтика"
Мосбиржа допустила к торгам акции группы "Озон Фармацевтика" - 10.10.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа допустила к торгам акции группы "Озон Фармацевтика"
Московская биржа с 17 октября допустила к торгам акции группы "Озон Фармацевтика", российского производителя фармацевтических препаратов, говорится в сообщении... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T17:41+0300
2024-10-10T17:41+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Московская биржа с 17 октября допустила к торгам акции группы "Озон Фармацевтика", российского производителя фармацевтических препаратов, говорится в сообщении биржи. Ценные бумаги включены в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, в связи с получением соответствующего заявления. Торговый код – OZPH. Группа "Озон Фармацевтика" ранее объявила намерении провести IPO на Московской бирже в октябре. "ПАО "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
17:41 10.10.2024
 
Мосбиржа допустила к торгам акции группы "Озон Фармацевтика"

Мосбиржа с 17 октября допустила к торгам акции группы "Озон Фармацевтика"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Московская биржа с 17 октября допустила к торгам акции группы "Озон Фармацевтика", российского производителя фармацевтических препаратов, говорится в сообщении биржи.
Ценные бумаги включены в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, в связи с получением соответствующего заявления. Торговый код – OZPH.
Группа "Озон Фармацевтика" ранее объявила намерении провести IPO на Московской бирже в октябре.
"ПАО "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
 
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