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Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса

Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса - 10.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса с 2014 года - момента введения продовольственного эмбарго в ответ... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T15:33+0300

2024-10-10T15:33+0300

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экономика

россия

михаил мишустин

мясо

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса с 2014 года - момента введения продовольственного эмбарго в ответ на западные санкции. "У нас поставки мяса выросли за 10 лет по весу почти в 10 раз. Больше 0,5 миллиона тонн в прошлом году направили за рубеж. Причем спрос растет на все позиции – свинина, мясо птицы, говядина. Так что у предприятий есть хорошие возможности для расширения производства", - отметил глава кабмина во время посещения агропромышленной выставки "Золотая осень".

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россия, михаил мишустин, мясо