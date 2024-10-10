https://1prime.ru/20241010/nato-852096590.html
"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО
"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО
Самая большая угроза для европейских государств исходит от Североатлантического альянса, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T08:33+0300
2024-10-10T08:33+0300
2024-10-10T08:33+0300
политика
нато
марк рютте
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488743_0:0:2650:1491_1920x0_80_0_0_d70dabe15d16ce546e79958f7d67a79c.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Самая большая угроза для европейских государств исходит от Североатлантического альянса, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X.Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии заявил, что альянс должен бороться с гибридными угрозами, исходящими от России. Он также поддержал очередное продолжение санкционного режима против Москвы."НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" — возмутился Малиниен.
https://1prime.ru/20241010/slabost-852095784.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488743_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_2c2ce52bd273d61d35629ac54027b227.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, марк рютте, россия
Политика, НАТО, Марк Рютте, РОССИЯ
"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО
Малинен: самая большая угроза для Европы исходит от НАТО
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Самая большая угроза для европейских государств исходит от Североатлантического альянса, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X.
Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии заявил, что альянс должен бороться с гибридными угрозами, исходящими от России. Он также поддержал очередное продолжение санкционного режима против Москвы.
"НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" — возмутился Малиниен.
СМИ: Зеленский предупредил Запад, к чему приведет демонстрация слабости