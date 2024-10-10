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"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО - 10.10.2024, ПРАЙМ
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"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО
"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО
Самая большая угроза для европейских государств исходит от Североатлантического альянса, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T08:33+0300
2024-10-10T08:33+0300
политика
нато
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россия
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Самая большая угроза для европейских государств исходит от Североатлантического альянса, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X.Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии заявил, что альянс должен бороться с гибридными угрозами, исходящими от России. Он также поддержал очередное продолжение санкционного режима против Москвы."НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" — возмутился Малиниен.
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нато, марк рютте, россия
Политика, НАТО, Марк Рютте, РОССИЯ
08:33 10.10.2024
 
"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО

Малинен: самая большая угроза для Европы исходит от НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Самая большая угроза для европейских государств исходит от Североатлантического альянса, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X.
Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии заявил, что альянс должен бороться с гибридными угрозами, исходящими от России. Он также поддержал очередное продолжение санкционного режима против Москвы.
"НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" — возмутился Малиниен.
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