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"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО

"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО - 10.10.2024, ПРАЙМ

"Самые большие угрозы". В Финляндии обратились к НАТО

Самая большая угроза для европейских государств исходит от Североатлантического альянса, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T08:33+0300

2024-10-10T08:33+0300

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политика

нато

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Самая большая угроза для европейских государств исходит от Североатлантического альянса, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети X.Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии заявил, что альянс должен бороться с гибридными угрозами, исходящими от России. Он также поддержал очередное продолжение санкционного режима против Москвы."НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" — возмутился Малиниен.

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нато, марк рютте, россия