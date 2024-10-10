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НСПК завершила внедрение универсального QR-кода

НСПК завершила внедрение универсального QR-кода - 10.10.2024, ПРАЙМ

НСПК завершила внедрение универсального QR-кода

Национальная система платежных карт (НСПК) завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), сообщила... | 10.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба НСПК. "НСПК завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП). Теперь новую технологию для приема платежей могут использовать 207 банков и более 4,8 миллиона торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями", - говорится в сообщении. Генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что внедрение универсального QR-кода завершено досрочно. "Летом мы провели пилотный проект с 22 банками и оценили первые результаты. Клиентский опыт подтвердил, что это действительно удобный сервис. Благодаря активной поддержке банков и технологически развитой инфраструктуре НСПК мы завершили внедрение универсального QR-кода раньше запланированного срока во всей эквайринговой сети СБП", - сказал Дубынин. Также Дубынин отметил, что с конца июня с помощью нового решения пользователи совершили свыше 17 миллионов оплат. В дальнейшем НСПК намерена развивать и оптимизировать сервис. Кроме того, по его словам, в рамках улучшения универсального QR-кода НСПК планирует предоставить банкам, обслуживающим торгово-сервисные предприятия, возможность персонализировать стартовую страницу. При сканировании универсального QR-кода камерой смартфона покупатель сможет ознакомиться с информацией о доступных кешбэках, бонусных программах и специальных предложениях перед выбором способа оплаты и платежного приложения. "Подключение к универсальному QR-коду и получение доступа к технологии возможно для всех банков на равных условиях. Это предоставляет им возможность для справедливой конкуренции", - подчеркнул он. НСПК напомнила, что универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, не задумываясь о том, каким способом нужно отсканировать QR-код — штатной камерой телефона или камерой какого-либо конкретного платежного приложения. Технология позволяет использовать один QR-код для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя при оплате остаётся возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нспк, qr-код