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НСПК завершила внедрение универсального QR-кода - 10.10.2024, ПРАЙМ
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НСПК завершила внедрение универсального QR-кода
НСПК завершила внедрение универсального QR-кода - 10.10.2024, ПРАЙМ
НСПК завершила внедрение универсального QR-кода
Национальная система платежных карт (НСПК) завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), сообщила... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T12:30+0300
2024-10-10T12:31+0300
экономика
россия
нспк
qr-код
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба НСПК. "НСПК завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП). Теперь новую технологию для приема платежей могут использовать 207 банков и более 4,8 миллиона торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями", - говорится в сообщении. Генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что внедрение универсального QR-кода завершено досрочно. "Летом мы провели пилотный проект с 22 банками и оценили первые результаты. Клиентский опыт подтвердил, что это действительно удобный сервис. Благодаря активной поддержке банков и технологически развитой инфраструктуре НСПК мы завершили внедрение универсального QR-кода раньше запланированного срока во всей эквайринговой сети СБП", - сказал Дубынин. Также Дубынин отметил, что с конца июня с помощью нового решения пользователи совершили свыше 17 миллионов оплат. В дальнейшем НСПК намерена развивать и оптимизировать сервис. Кроме того, по его словам, в рамках улучшения универсального QR-кода НСПК планирует предоставить банкам, обслуживающим торгово-сервисные предприятия, возможность персонализировать стартовую страницу. При сканировании универсального QR-кода камерой смартфона покупатель сможет ознакомиться с информацией о доступных кешбэках, бонусных программах и специальных предложениях перед выбором способа оплаты и платежного приложения. "Подключение к универсальному QR-коду и получение доступа к технологии возможно для всех банков на равных условиях. Это предоставляет им возможность для справедливой конкуренции", - подчеркнул он. НСПК напомнила, что универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, не задумываясь о том, каким способом нужно отсканировать QR-код — штатной камерой телефона или камерой какого-либо конкретного платежного приложения. Технология позволяет использовать один QR-код для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя при оплате остаётся возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП.
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россия, нспк, qr-код
Экономика, РОССИЯ, НСПК, QR-код
12:30 10.10.2024 (обновлено: 12:31 10.10.2024)
 
НСПК завершила внедрение универсального QR-кода

НСПК завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети СБП

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкQR-код в магазине. Бесконтактные покупки
QR-код в магазине. Бесконтактные покупки - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба НСПК.
"НСПК завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП). Теперь новую технологию для приема платежей могут использовать 207 банков и более 4,8 миллиона торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями", - говорится в сообщении.
Генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что внедрение универсального QR-кода завершено досрочно.
"Летом мы провели пилотный проект с 22 банками и оценили первые результаты. Клиентский опыт подтвердил, что это действительно удобный сервис. Благодаря активной поддержке банков и технологически развитой инфраструктуре НСПК мы завершили внедрение универсального QR-кода раньше запланированного срока во всей эквайринговой сети СБП", - сказал Дубынин.
Также Дубынин отметил, что с конца июня с помощью нового решения пользователи совершили свыше 17 миллионов оплат. В дальнейшем НСПК намерена развивать и оптимизировать сервис.
Кроме того, по его словам, в рамках улучшения универсального QR-кода НСПК планирует предоставить банкам, обслуживающим торгово-сервисные предприятия, возможность персонализировать стартовую страницу. При сканировании универсального QR-кода камерой смартфона покупатель сможет ознакомиться с информацией о доступных кешбэках, бонусных программах и специальных предложениях перед выбором способа оплаты и платежного приложения.
"Подключение к универсальному QR-коду и получение доступа к технологии возможно для всех банков на равных условиях. Это предоставляет им возможность для справедливой конкуренции", - подчеркнул он.
НСПК напомнила, что универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, не задумываясь о том, каким способом нужно отсканировать QR-код — штатной камерой телефона или камерой какого-либо конкретного платежного приложения. Технология позволяет использовать один QR-код для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя при оплате остаётся возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП.
 
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