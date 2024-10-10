https://1prime.ru/20241010/ozempik-852099335.html
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам в десятки раз
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам в десятки раз - 10.10.2024, ПРАЙМ
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам в десятки раз
Продажи датского препарата для снижения веса "Оземпик" в России за первые восемь месяцев 2024 года составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше, чем у... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T10:15+0300
2024-10-10T10:15+0300
2024-10-10T10:15+0300
россия
оземпик
аналог
https://cdnn.1prime.ru/img/76179/08/761790839_0:304:2475:1696_1920x0_80_0_0_bff8fcc5a8385796e819f9acd9a93a1d.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Продажи датского препарата для снижения веса "Оземпик" в России за первые восемь месяцев 2024 года составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше, чем у российских аналогов - "Семавика" от "Герофарм" и "Квинсента" от "Промомед", сообщает РБК.На "Семавик" пришлось 561,4 тысячи упаковок, а на "Квинсенту" - 226,7 тысячи. Однако, по данным аналитической компании IQVIA, продажи "Семавика" с января по август 2024 года составили 722,4 тысячи упаковок, следует из данных аналитиков DSM Group.Оригинальный препарат "Оземпик" перестал привозить в Россию с марта 2023 года, и на его место пришли российские джерики. Владелец Всероссийского союза пациентов Ян Власов отметил, что российские препараты стоят дешевле оригинальных, хотя официальная разница в цене в государственном реестре не так велика. В столичных аптеках цена на датский препарат составляет от 16,5 тысячи рублей за упаковку.
https://1prime.ru/20241004/velgiya-852003747.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76179/08/761790839_0:72:2475:1928_1920x0_80_0_0_d3f5f6f0e2143029ac15fae71b34d020.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оземпик, аналог
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам в десятки раз
DSM Group: аналоги ушедшего из РФ "Оземпика" продаются лучше оригинала
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ.
Продажи датского препарата для снижения веса "Оземпик" в России за первые восемь месяцев 2024 года составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше, чем у российских аналогов - "Семавика" от "Герофарм" и "Квинсента" от "Промомед", сообщает
РБК.
На "Семавик" пришлось 561,4 тысячи упаковок, а на "Квинсенту" - 226,7 тысячи. Однако, по данным аналитической компании IQVIA, продажи "Семавика" с января по август 2024 года составили 722,4 тысячи упаковок, следует из данных аналитиков DSM Group.
Оригинальный препарат "Оземпик" перестал привозить в Россию с марта 2023 года, и на его место пришли российские джерики. Владелец Всероссийского союза пациентов Ян Власов отметил, что российские препараты стоят дешевле оригинальных, хотя официальная разница в цене в государственном реестре не так велика. В столичных аптеках цена на датский препарат составляет от 16,5 тысячи рублей за упаковку.
В РФ представили аналог "Оземпика" для лечения избыточного веса и диабета