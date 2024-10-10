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Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам в десятки раз - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам в десятки раз
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам в десятки раз - 10.10.2024, ПРАЙМ
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам в десятки раз
Продажи датского препарата для снижения веса "Оземпик" в России за первые восемь месяцев 2024 года составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше, чем у... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T10:15+0300
2024-10-10T10:15+0300
россия
оземпик
аналог
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Продажи датского препарата для снижения веса "Оземпик" в России за первые восемь месяцев 2024 года составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше, чем у российских аналогов - "Семавика" от "Герофарм" и "Квинсента" от "Промомед", сообщает РБК.На "Семавик" пришлось 561,4 тысячи упаковок, а на "Квинсенту" - 226,7 тысячи. Однако, по данным аналитической компании IQVIA, продажи "Семавика" с января по август 2024 года составили 722,4 тысячи упаковок, следует из данных аналитиков DSM Group.Оригинальный препарат "Оземпик" перестал привозить в Россию с марта 2023 года, и на его место пришли российские джерики. Владелец Всероссийского союза пациентов Ян Власов отметил, что российские препараты стоят дешевле оригинальных, хотя официальная разница в цене в государственном реестре не так велика. В столичных аптеках цена на датский препарат составляет от 16,5 тысячи рублей за упаковку.
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россия, оземпик, аналог
РОССИЯ, Оземпик, аналог
10:15 10.10.2024
 
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам в десятки раз

DSM Group: аналоги ушедшего из РФ "Оземпика" продаются лучше оригинала

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФармацевт за работой в аптеке.
Фармацевт за работой в аптеке. - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Продажи датского препарата для снижения веса "Оземпик" в России за первые восемь месяцев 2024 года составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше, чем у российских аналогов - "Семавика" от "Герофарм" и "Квинсента" от "Промомед", сообщает РБК.
На "Семавик" пришлось 561,4 тысячи упаковок, а на "Квинсенту" - 226,7 тысячи. Однако, по данным аналитической компании IQVIA, продажи "Семавика" с января по август 2024 года составили 722,4 тысячи упаковок, следует из данных аналитиков DSM Group.
Оригинальный препарат "Оземпик" перестал привозить в Россию с марта 2023 года, и на его место пришли российские джерики. Владелец Всероссийского союза пациентов Ян Власов отметил, что российские препараты стоят дешевле оригинальных, хотя официальная разница в цене в государственном реестре не так велика. В столичных аптеках цена на датский препарат составляет от 16,5 тысячи рублей за упаковку.
Витрина аптеки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
В РФ представили аналог "Оземпика" для лечения избыточного веса и диабета
4 октября, 20:34
 
РОССИЯОземпиканалог
 
 
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