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Патрушев заявил о снижении прогноза сбора зерна в России в 2024 году

Патрушев заявил о снижении прогноза сбора зерна в России в 2024 году - 10.10.2024, ПРАЙМ

Патрушев заявил о снижении прогноза сбора зерна в России в 2024 году

Прогноз сбора зерна в РФ в 2024 году снижен до 130 миллионов тонн, а пшеницы до 83 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T18:05+0300

2024-10-10T18:05+0300

2024-10-10T18:15+0300

экономика

россия

дмитрий патрушев

урожай пшеницы

прогноз

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Прогноз сбора зерна в РФ в 2024 году снижен до 130 миллионов тонн, а пшеницы до 83 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки. В частности, валовый сбор зерна составит порядка 130 миллионов тонн, включая 83 миллиона тонн пшеницы", - заявил Патрушев в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень".Прогноз Минсельхоза РФ по сбору зерна в 2024 году был на уровне 132 миллиона тонн, в том числе прогноз по пшенице составлял 86 миллионов тонн, по масличным - 28 миллионов тонн.Патрушев сообщил, что сейчас убрано уже 122 миллиона тонн зерна. То есть продовольственная безопасность России полностью обеспечена и уже сейчас существует неплохой потенциал для экспорта, добавил вице-премьер.Он объяснил, что в этом году российские аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.По его словам, сейчас в тяжелых климатических условиях завершается сбор урожая аграриями сибирских регионов. Кроме того, в стране продолжается озимый сев и темпы не отстают от прошлогодних. На сегодня его площадь превысила 13 миллионов гектаров, добавил вице-премьер.

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россия, дмитрий патрушев, урожай пшеницы, прогноз