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Эксперты рассказали, что выиграет БРИКС от введения цифровых валют

Эксперты рассказали, что выиграет БРИКС от введения цифровых валют - 10.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, что выиграет БРИКС от введения цифровых валют

Переход на цифровые валюты внутри БРИКС не только позволит участникам объединения упростить расчеты, но и сделает их более дешевыми, считают опрошенные РИА... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T05:11+0300

2024-10-10T05:11+0300

2024-10-10T05:11+0300

экономика

брикс

цифровые валюты

экспертное мнение

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Переход на цифровые валюты внутри БРИКС не только позволит участникам объединения упростить расчеты, но и сделает их более дешевыми, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По мере того как совершение долларовых платежей все больше становится рычагом политического давления, участники БРИКС все активнее ищут альтернативные способы расчетов. Так, например, Россия уже законодательно обеспечила возможность использования цифровых валют для внешней торговли в рамках экспериментального правового режима. Также большинство членов союза уже активно тестируют цифровые валюты центральных банков. Банк России рассчитывает, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года. Остальные страны также не отстают: локомотивы БРИКС Индия и Китай уже также проводят тестовые операции с цифровыми рупией и юанем. "Преимущество использования цифровых валют заключается в том, что они выходят за рамки традиционной платежной системы, а значит, возможен теоретически обход санкций. В случае с центральными цифровыми валютами расчеты будут происходить дешевле. Все расчеты в этом случае находятся под оком регулятора", - прокомментировал доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров. Использование цифровых валют позволяет исключить из транзакций посредников и тем самым упростить и удешевить платежи: они фактически осуществляются мгновенно и комиссий практически не будет, соглашается промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Одновременно сделки на их основе будет трудно проследить финансовым органам США и Европейского Союза в рамках их политики санкционного давления на Россию, частью которой является остановка получения отечественными компаниями доходов от операций с зарубежными контрагентами", - обращает внимание он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, цифровые валюты, экспертное мнение