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Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня
Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня - 10.10.2024, ПРАЙМ
Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня
Россия не получала никаких сигналов о готовности Украины к прекращению огня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T12:25+0300
2024-10-10T12:25+0300
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия не получала никаких сигналов о готовности Украины к прекращению огня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, не получала", - отметил пресс-секретарь президента страны.Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня по устоявшейся линии фронта при наличии гарантий от Вашингтона и других западных союзников.Россия начала военную операцию в Украине в феврале 2022 года с целью защиты людей, которые, по словам президента России Владимира Путина, подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Путин намерен провести демилитаризацию и денацификацию в Украине, а также привлечь военных преступников, ответственных за кровавые преступления в Донбассе, к ответственности.
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россия, дмитрий песков, украина
РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА
12:25 10.10.2024
 
Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня

Песков: РФ не получала никаких сигналов о готовности Киева к прекращению огня

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия не получала никаких сигналов о готовности Украины к прекращению огня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, не получала", - отметил пресс-секретарь президента страны.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня по устоявшейся линии фронта при наличии гарантий от Вашингтона и других западных союзников.
Россия начала военную операцию в Украине в феврале 2022 года с целью защиты людей, которые, по словам президента России Владимира Путина, подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Путин намерен провести демилитаризацию и денацификацию в Украине, а также привлечь военных преступников, ответственных за кровавые преступления в Донбассе, к ответственности.
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