https://1prime.ru/20241010/peskov-852102606.html

Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня

Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня - 10.10.2024, ПРАЙМ

Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня

Россия не получала никаких сигналов о готовности Украины к прекращению огня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T12:25+0300

2024-10-10T12:25+0300

2024-10-10T12:25+0300

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Россия не получала никаких сигналов о готовности Украины к прекращению огня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, не получала", - отметил пресс-секретарь президента страны.Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня по устоявшейся линии фронта при наличии гарантий от Вашингтона и других западных союзников.Россия начала военную операцию в Украине в феврале 2022 года с целью защиты людей, которые, по словам президента России Владимира Путина, подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Путин намерен провести демилитаризацию и денацификацию в Украине, а также привлечь военных преступников, ответственных за кровавые преступления в Донбассе, к ответственности.

https://1prime.ru/20240930/doktrina-851863979.html

украина

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россия, дмитрий песков, украина