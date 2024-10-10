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Россияне назвали сумму, которую считают порогом бедности

Россияне назвали сумму, которую считают порогом бедности - 10.10.2024, ПРАЙМ

Россияне назвали сумму, которую считают порогом бедности

Заработок ниже 43 тысяч рублей в месяц россияне считают недостаточным для нормальной жизни, пишет "РБК" со ссылкой на результаты исследований сервиса Superjob. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T08:54+0300

2024-10-10T08:54+0300

2024-10-10T08:54+0300

зарплата

бедность

россия

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Заработок ниже 43 тысяч рублей в месяц россияне считают недостаточным для нормальной жизни, пишет "РБК" со ссылкой на результаты исследований сервиса Superjob."Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц", - уточнили в издании. Эксперты также отметили, что минимальный размер оплаты труда, обозначающий черту бедности, различается в зависимости от региона.Россияне также рассказали, что зарплата в 860 тысяч рублей свидетельствует о достатке и может характеризовать человека, как "богатого". Средний же доход, необходимый жителям регионов для счастья, варьируется от 240 до 270 тысяч рублей в месяц.

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зарплата, бедность, россия