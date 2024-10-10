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"Яндекс" представил приложение для виртуального ассистента "Алиса" - 10.10.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс" представил приложение для виртуального ассистента "Алиса"
"Яндекс" представил приложение для виртуального ассистента "Алиса" - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" представил приложение для виртуального ассистента "Алиса"
"Яндекс" представил отдельное приложение для виртуального ассистента "Алиса", в котором можно работать с текстами и генерировать изображения, рассказал... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T13:04+0300
2024-10-10T13:04+0300
яндекс
яндекс алиса
мобильное приложение
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" представил отдельное приложение для виртуального ассистента "Алиса", в котором можно работать с текстами и генерировать изображения, рассказал руководитель продукта "Алиса GPT" Виталий Данилкин на презентации новых возможностей сервиса. "Сегодня у "Алисы" появился новый домик, ее собственное мобильное приложение. На старте вас приветствует новый чат, и фокус сразу появляется на строке ввода - "Алиса" таким образом как бы говорит "Я готова сразу помогать тебе, вводи свой запрос". Не надо делать лишних кликов", - сказал Данилкин. Он также рассказал, что в приложении можно общаться с виртуальным ассистентом, работать с текстами и генерировать изображения с помощью визуальной нейросети YandexART 2.0. Пользователь может общаться с "Алисой" как текстом, так и голосом; приложение подсказывает, как дополнить запрос для более точного ответа. "А еще мы добавили такую прикольную возможность - вы можете настроить, как будет отвечать вам "Алиса" - текстом или голосом, даже если вы надиктовываете запрос. И можно настроить, как по умолчанию она вас будет приветствовать, когда вы включаете приложение или создаете новый чат, будет ли она вас слушать или ждать текстового запроса", - отметил руководитель продукта. В приложении сохраняется история диалога, и пользователь может найти свои предыдущие беседы и настроить синхронизацию диалогов на всех устройствах с "Алисой". Приложение уже доступно в Google Play и App Store. В целом "Яндекс" улучшил возможности виртуального ассистента. "Алиса" стала давать более полные, достоверные и структурированные ответы, а количество случаев, когда она не могла дать ответ, сократилось в 6 раз. В будущем в приложении "Алиса" появится компьютерное зрение. Она научится распознавать и анализировать визуальные данные через камеру смартфона. Это позволит ей обрабатывать изображения в реальном времени и вести диалог с учетом визуальной информации. Также планируется, что у виртуального ассистента будет долгосрочная память - "Алиса" сможет запоминать контекст диалогов с пользователем, благодаря чему станет давать ему более персонализированные и точные ответы.
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яндекс, яндекс алиса, мобильное приложение
Яндекс, Яндекс Алиса, мобильное приложение
13:04 10.10.2024
 
"Яндекс" представил приложение для виртуального ассистента "Алиса"

Данилкин: "Яндекс" представил отдельное приложение для виртуального ассистента "Алиса"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтартовала продажа умной колонки "Яндекс.Станция"
Стартовала продажа умной колонки Яндекс.Станция - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" представил отдельное приложение для виртуального ассистента "Алиса", в котором можно работать с текстами и генерировать изображения, рассказал руководитель продукта "Алиса GPT" Виталий Данилкин на презентации новых возможностей сервиса.
"Сегодня у "Алисы" появился новый домик, ее собственное мобильное приложение. На старте вас приветствует новый чат, и фокус сразу появляется на строке ввода - "Алиса" таким образом как бы говорит "Я готова сразу помогать тебе, вводи свой запрос". Не надо делать лишних кликов", - сказал Данилкин.
Он также рассказал, что в приложении можно общаться с виртуальным ассистентом, работать с текстами и генерировать изображения с помощью визуальной нейросети YandexART 2.0.
Пользователь может общаться с "Алисой" как текстом, так и голосом; приложение подсказывает, как дополнить запрос для более точного ответа. "А еще мы добавили такую прикольную возможность - вы можете настроить, как будет отвечать вам "Алиса" - текстом или голосом, даже если вы надиктовываете запрос. И можно настроить, как по умолчанию она вас будет приветствовать, когда вы включаете приложение или создаете новый чат, будет ли она вас слушать или ждать текстового запроса", - отметил руководитель продукта.
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В приложении сохраняется история диалога, и пользователь может найти свои предыдущие беседы и настроить синхронизацию диалогов на всех устройствах с "Алисой". Приложение уже доступно в Google Play и App Store.
В целом "Яндекс" улучшил возможности виртуального ассистента. "Алиса" стала давать более полные, достоверные и структурированные ответы, а количество случаев, когда она не могла дать ответ, сократилось в 6 раз.
В будущем в приложении "Алиса" появится компьютерное зрение. Она научится распознавать и анализировать визуальные данные через камеру смартфона. Это позволит ей обрабатывать изображения в реальном времени и вести диалог с учетом визуальной информации. Также планируется, что у виртуального ассистента будет долгосрочная память - "Алиса" сможет запоминать контекст диалогов с пользователем, благодаря чему станет давать ему более персонализированные и точные ответы.
 
ЯндексЯндекс Алисамобильное приложение
 
 
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