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Минфин назвал факторы профицита бюджета России - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин назвал факторы профицита бюджета России
Минфин назвал факторы профицита бюджета России - 10.10.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал факторы профицита бюджета России
Профицит бюджета РФ по итогам января-сентября 2024 года связан с позитивной динамикой ненефтегазовых доходов и превышением нефтегазовыми доходами их базового... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T16:51+0300
2024-10-10T16:51+0300
экономика
россия
профицит
минфин
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ по итогам января-сентября 2024 года связан с позитивной динамикой ненефтегазовых доходов и превышением нефтегазовыми доходами их базового уровня в основном из-за роста цен на российскую нефть, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.Как сообщил Минфин накануне, профицит федерального бюджета РФ за январь-сентябрь 2024 года, по предварительным данным, составил 169 миллиардов рублей. При этом по итогам восьми месяцев министерство оценивало дефицит на уровне 331 миллиарда рублей. Нефтегазовые доходы бюджета в январе-сентябре выросли на 49,4% - до 8,327 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,9%, до 17,962 триллиона рублей."По итогам января-сентября 2024 года федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 млрд рублей. Он обусловлен устойчивой положительной динамикой ненефтегазовых доходов и объемом поступлений нефтегазовых доходов, превышающем их базовый размер преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть", - прокомментировало министерство опубликованные данные об исполнении бюджета за январь-сентябрь.В министерстве добавили, что по итогам года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом в пределах 2% ВВП.
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россия, профицит, минфин
Экономика, РОССИЯ, профицит, Минфин
16:51 10.10.2024
 
Минфин назвал факторы профицита бюджета России

Минфин: профицит бюджета России связан с позитивной динамикой доходов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ по итогам января-сентября 2024 года связан с позитивной динамикой ненефтегазовых доходов и превышением нефтегазовыми доходами их базового уровня в основном из-за роста цен на российскую нефть, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
Как сообщил Минфин накануне, профицит федерального бюджета РФ за январь-сентябрь 2024 года, по предварительным данным, составил 169 миллиардов рублей. При этом по итогам восьми месяцев министерство оценивало дефицит на уровне 331 миллиарда рублей. Нефтегазовые доходы бюджета в январе-сентябре выросли на 49,4% - до 8,327 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,9%, до 17,962 триллиона рублей.
"По итогам января-сентября 2024 года федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 млрд рублей. Он обусловлен устойчивой положительной динамикой ненефтегазовых доходов и объемом поступлений нефтегазовых доходов, превышающем их базовый размер преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть", - прокомментировало министерство опубликованные данные об исполнении бюджета за январь-сентябрь.
В министерстве добавили, что по итогам года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом в пределах 2% ВВП.
 
ЭкономикаРОССИЯпрофицитМинфин
 
 
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