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На разрезе в Кузбассе обрушился грунт, есть пострадавшие - 10.10.2024, ПРАЙМ
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На разрезе в Кузбассе обрушился грунт, есть пострадавшие
На разрезе в Кузбассе обрушился грунт, есть пострадавшие - 10.10.2024, ПРАЙМ
На разрезе в Кузбассе обрушился грунт, есть пострадавшие
Порода и грунт обрушились на Моховском разрезе в Кузбассе, передает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T08:38+0300
2024-10-10T08:44+0300
происшествия
кузбасс
обрушение
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КЕМЕРОВО, 10 окт – ПРАЙМ. Порода и грунт обрушились на Моховском разрезе в Кузбассе, передает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. "Предварительно установлено, что ночью 10 октября 2024 года на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы", – передает ведомство. Сообщается, что есть пострадавшие.По факту нарушения правил безопасности при проведении работ СУСК РФ возбудил уголовное дело. Обстоятельство происшествия уточняются. По информации источника новостного агентства РИА Новости один из пострадавших успешно эвакуирован и доставлен в больницу.
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кузбасс, обрушение
Происшествия, КУЗБАСС, обрушение
08:38 10.10.2024 (обновлено: 08:44 10.10.2024)
 
На разрезе в Кузбассе обрушился грунт, есть пострадавшие

СУСК: порода и грунт обрушились на разрезе в Кузбассе, есть пострадавшие, возбуждено дело

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПогрузчик на угольном складе
Погрузчик на угольном складе - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 10 окт – ПРАЙМ. Порода и грунт обрушились на Моховском разрезе в Кузбассе, передает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что ночью 10 октября 2024 года на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы", – передает ведомство. Сообщается, что есть пострадавшие.
По факту нарушения правил безопасности при проведении работ СУСК РФ возбудил уголовное дело. Обстоятельство происшествия уточняются.
По информации источника новостного агентства РИА Новости один из пострадавших успешно эвакуирован и доставлен в больницу.
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