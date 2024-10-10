https://1prime.ru/20241010/proisshestviya-852096703.html

На разрезе в Кузбассе обрушился грунт, есть пострадавшие

На разрезе в Кузбассе обрушился грунт, есть пострадавшие - 10.10.2024, ПРАЙМ

На разрезе в Кузбассе обрушился грунт, есть пострадавшие

Порода и грунт обрушились на Моховском разрезе в Кузбассе, передает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T08:38+0300

2024-10-10T08:38+0300

2024-10-10T08:44+0300

происшествия

кузбасс

обрушение

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КЕМЕРОВО, 10 окт – ПРАЙМ. Порода и грунт обрушились на Моховском разрезе в Кузбассе, передает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. "Предварительно установлено, что ночью 10 октября 2024 года на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы", – передает ведомство. Сообщается, что есть пострадавшие.По факту нарушения правил безопасности при проведении работ СУСК РФ возбудил уголовное дело. Обстоятельство происшествия уточняются. По информации источника новостного агентства РИА Новости один из пострадавших успешно эвакуирован и доставлен в больницу.

https://1prime.ru/20241010/vliyanie-852096229.html

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кузбасс, обрушение