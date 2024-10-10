Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин доложил о результатах работы сельхозмашиностроителей России - 10.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241010/proizvoditel-852101093.html
Володин доложил о результатах работы сельхозмашиностроителей России
Володин доложил о результатах работы сельхозмашиностроителей России - 10.10.2024, ПРАЙМ
Володин доложил о результатах работы сельхозмашиностроителей России
Российские сельхозмашиностроители быстро заменили ушедшие из РФ компании недружественных стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:21+0300
2024-10-10T11:21+0300
сельхозтехника
ушедшие компании
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/37/833903779_0:25:3553:2023_1920x0_80_0_0_647640c428d3ac8af9eac75c4d804326.jpg
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 10 окт - ПРАЙМ. Российские сельхозмашиностроители быстро заменили ушедшие из РФ компании недружественных стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В четверг в подмосковном Красногорске проходит выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники. "И здесь нужно отдать должное сельхозмашиностроителям, которые присутствуют за этим столом. Они многое сделали... чтобы выросла локализация на нашем рынке отечественном. После ухода компаний из недружественных стран, они быстро заместили этот рынок. И мы с вами видим, насколько сегодня стала конкурентоспособной эта сфера", - сказал он на заседании. Володин добавил, что РФ является лидером по экспорту пшеницы, а экспорт сельскохозяйственной продукции за последние годы приносит стране больше средств, чем экспорт вооружения, при этом вооружения меньше продавать не стали. "Это еще раз подчеркивает, насколько эффективно развивается сельское хозяйство. А когда речь идет о сельском хозяйстве, надо подчеркнуть, что себестоимость продукции во многом зависит от того, сколько стоит техника, сколько стоят удобрения, сколько стоит горючее, ну и, безусловно, семенной материал. Поэтому мы по предложению профильного комитета по вопросам сельского хозяйства договорились изучить и ознакомиться в дальнейшем с состоянием дел в различных составляющих, которые являются основой для развития сельского хозяйства", - заключил председатель ГД. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20241002/avto-851910450.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/37/833903779_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_0b9c3427adac1c78b78c82abd39594b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельхозтехника, ушедшие компании, вячеслав володин
сельхозтехника, ушедшие компании, Вячеслав Володин
11:21 10.10.2024
 
Володин доложил о результатах работы сельхозмашиностроителей России

Володин: сельхозмашиностроители РФ быстро заменили ушедшие из РФ компании

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевные работы.
Посевные работы. - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 10 окт - ПРАЙМ. Российские сельхозмашиностроители быстро заменили ушедшие из РФ компании недружественных стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг в подмосковном Красногорске проходит выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники.
"И здесь нужно отдать должное сельхозмашиностроителям, которые присутствуют за этим столом. Они многое сделали... чтобы выросла локализация на нашем рынке отечественном. После ухода компаний из недружественных стран, они быстро заместили этот рынок. И мы с вами видим, насколько сегодня стала конкурентоспособной эта сфера", - сказал он на заседании.
Володин добавил, что РФ является лидером по экспорту пшеницы, а экспорт сельскохозяйственной продукции за последние годы приносит стране больше средств, чем экспорт вооружения, при этом вооружения меньше продавать не стали.
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Председатели комитетов Госдумы "пересядут" на Lada Aura, заявил Володин
2 октября, 11:08
"Это еще раз подчеркивает, насколько эффективно развивается сельское хозяйство. А когда речь идет о сельском хозяйстве, надо подчеркнуть, что себестоимость продукции во многом зависит от того, сколько стоит техника, сколько стоят удобрения, сколько стоит горючее, ну и, безусловно, семенной материал. Поэтому мы по предложению профильного комитета по вопросам сельского хозяйства договорились изучить и ознакомиться в дальнейшем с состоянием дел в различных составляющих, которые являются основой для развития сельского хозяйства", - заключил председатель ГД.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
сельхозтехникаушедшие компанииВячеслав Володин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала