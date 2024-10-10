https://1prime.ru/20241010/proizvoditel-852101093.html

Володин доложил о результатах работы сельхозмашиностроителей России

Володин доложил о результатах работы сельхозмашиностроителей России - 10.10.2024, ПРАЙМ

Володин доложил о результатах работы сельхозмашиностроителей России

Российские сельхозмашиностроители быстро заменили ушедшие из РФ компании недружественных стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T11:21+0300

2024-10-10T11:21+0300

2024-10-10T11:21+0300

сельхозтехника

ушедшие компании

вячеслав володин

https://cdnn.1prime.ru/img/83390/37/833903779_0:25:3553:2023_1920x0_80_0_0_647640c428d3ac8af9eac75c4d804326.jpg

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 10 окт - ПРАЙМ. Российские сельхозмашиностроители быстро заменили ушедшие из РФ компании недружественных стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В четверг в подмосковном Красногорске проходит выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники. "И здесь нужно отдать должное сельхозмашиностроителям, которые присутствуют за этим столом. Они многое сделали... чтобы выросла локализация на нашем рынке отечественном. После ухода компаний из недружественных стран, они быстро заместили этот рынок. И мы с вами видим, насколько сегодня стала конкурентоспособной эта сфера", - сказал он на заседании. Володин добавил, что РФ является лидером по экспорту пшеницы, а экспорт сельскохозяйственной продукции за последние годы приносит стране больше средств, чем экспорт вооружения, при этом вооружения меньше продавать не стали. "Это еще раз подчеркивает, насколько эффективно развивается сельское хозяйство. А когда речь идет о сельском хозяйстве, надо подчеркнуть, что себестоимость продукции во многом зависит от того, сколько стоит техника, сколько стоят удобрения, сколько стоит горючее, ну и, безусловно, семенной материал. Поэтому мы по предложению профильного комитета по вопросам сельского хозяйства договорились изучить и ознакомиться в дальнейшем с состоянием дел в различных составляющих, которые являются основой для развития сельского хозяйства", - заключил председатель ГД. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20241002/avto-851910450.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельхозтехника, ушедшие компании, вячеслав володин