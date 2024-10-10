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В Думе раскрыли, когда ждать универсальный платежный QR-код на кассах

В Думе раскрыли, когда ждать универсальный платежный QR-код на кассах - 10.10.2024, ПРАЙМ

В Думе раскрыли, когда ждать универсальный платежный QR-код на кассах

Законопроект о наличии только одного универсального платежного QR-кода на кассах, который разработан ЦБ РФ совместно с НСПК, может быть внесен в Госдуму осенью, | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T06:38+0300

2024-10-10T06:38+0300

2024-10-10T06:38+0300

qr-код

платежные системы

госдума

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Законопроект о наличии только одного универсального платежного QR-кода на кассах, который разработан ЦБ РФ совместно с НСПК, может быть внесен в Госдуму осенью, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В июне Банк России сообщил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк сообщили, что создают консорциум для внедрения единого платежного QR-кода в качестве альтернативы QR-коду от ЦБ на базе НСПК. В конце сентября "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, которое будет строиться на технологии MultiQR, при этом Сбербанк передает все необходимые права и технологии. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила законодательно закрепить наличие на кассах только одного универсального платежного QR-кода, который будет работать на базе НСПК. "Если это требует законодательного решения, то законопроект может быть внесен в осеннюю сессию", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, когда в Госдуму может быть внесен законопроект о наличии на кассах только одного универсального платежного QR-кода. Он отметил, что обсуждал с ЦБ этот вопрос и с пониманием относится к такой инициативе, чтобы у граждан не было путаницы. "Не готов сказать, что я категорически за, понятно, что будет дискуссия с теми, кто считает, что должна быть альтернатива, поэтому организуем дискуссию, выслушаем все стороны, аргументацию и примем решение", - добавил депутат. В августе в Сбербанке сообщали, что банк уверен, что сможет договориться с ЦБ и НСПК о создании единого платежного QR-кода. В сентябре "Сбер" сообщил, что основные дискуссии консорциума банков с НСПК о взаимной интеграции платформ оплаты по QR и биометрического эквайринга могут завершиться в 2024 году.

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qr-код, платежные системы, госдума