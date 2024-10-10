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Российские рыбаки нашли способ удержать цены на рыбу - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Российские рыбаки нашли способ удержать цены на рыбу
Российские рыбаки нашли способ удержать цены на рыбу - 10.10.2024, ПРАЙМ
Российские рыбаки нашли способ удержать цены на рыбу
Российские рыбопромышленники стараются удерживать цены на рыбу, однако из-за этого падает рентабельность морского рыболовства - за год она снизилась на 11,2... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T05:27+0300
2024-10-10T05:27+0300
рыбаки
рыба
рыболовство
рентабельность
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российские рыбопромышленники стараются удерживать цены на рыбу, однако из-за этого падает рентабельность морского рыболовства - за год она снизилась на 11,2 процентных пункта, заявил РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев. Ранее, в среду, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут заявила, что цены на рыбу в магазинах достаточно высокие, поэтому она не всегда доступна для россиян - доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила чуть более 2%. Матвиенко привела в пример подорожание горбуши со 152 рублей до 270 рублей на Дальнем Востоке, а также рост цен традиционно дешевой белой рыбы. "Понимаем важность устойчивого потребления рыбы для здоровья россиян и обеспечения разнообразного питания, поэтому максимально стараемся удерживать цены. От этого кратного падает рентабельность… Рентабельность морского рыболовства за год упала на 11,2 процентных пункта. Это самый высокий темп снижения среди основных отраслей АПК и пищевой промышленности", - сказал Зверев. По его словам, производители других конкурирующих продуктов сельского хозяйства - свиней, птицы, овощей, фруктов - по рентабельности обгоняют морское рыболовство. Президент ВАРПЭ отметил, что ассоциация разделяет обеспокоенность спикера финансовой ситуацией в рыбной отрасли. По его словам, за последние годы нагрузка на рыбодобытчиков сильно выросла, как налоговая, так и кредитная и инвестиционная. "Напомню, по итогам года задолженность рыбаков по кредитам и займам превысит 1 трлн рублей. За прошедшие 7 лет предприятия инвестировали более 500 млрд в развитие береговых перерабатывающих мощностей и строительство нового флота… Налоги и платежи в соцвзносы достигли 90,5 млрд рублей - рост за 10 лет составил 5,5 раз", - сказал он. Зверев считает, что дорожная карта по повышению потребления рыбы должна включать рабочие механизмы по повышению доступности продукции. "Речь, в частности, о субсидировании доставки рыбы, развитии логистической инфраструктуры, масштабировании программы "доступная рыба" и прочее. Свои предложения в Минсельхоз мы уже отправили", - добавил президент ВАРПЭ.
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рыбаки, рыба, рыболовство, рентабельность
рыбаки, рыба, рыболовство, рентабельность
05:27 10.10.2024
 
Российские рыбаки нашли способ удержать цены на рыбу

Зверев: рыбаки в РФ стараются удерживать цены снижением рентабельности рыболовства

© РИА Новости . Тихонов | Перейти в медиабанкРыбак с лососем
Рыбак с лососем - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Тихонов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российские рыбопромышленники стараются удерживать цены на рыбу, однако из-за этого падает рентабельность морского рыболовства - за год она снизилась на 11,2 процентных пункта, заявил РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Ранее, в среду, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут заявила, что цены на рыбу в магазинах достаточно высокие, поэтому она не всегда доступна для россиян - доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила чуть более 2%. Матвиенко привела в пример подорожание горбуши со 152 рублей до 270 рублей на Дальнем Востоке, а также рост цен традиционно дешевой белой рыбы.
"Понимаем важность устойчивого потребления рыбы для здоровья россиян и обеспечения разнообразного питания, поэтому максимально стараемся удерживать цены. От этого кратного падает рентабельность… Рентабельность морского рыболовства за год упала на 11,2 процентных пункта. Это самый высокий темп снижения среди основных отраслей АПК и пищевой промышленности", - сказал Зверев.
По его словам, производители других конкурирующих продуктов сельского хозяйства - свиней, птицы, овощей, фруктов - по рентабельности обгоняют морское рыболовство.
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Президент ВАРПЭ отметил, что ассоциация разделяет обеспокоенность спикера финансовой ситуацией в рыбной отрасли. По его словам, за последние годы нагрузка на рыбодобытчиков сильно выросла, как налоговая, так и кредитная и инвестиционная.
"Напомню, по итогам года задолженность рыбаков по кредитам и займам превысит 1 трлн рублей. За прошедшие 7 лет предприятия инвестировали более 500 млрд в развитие береговых перерабатывающих мощностей и строительство нового флота… Налоги и платежи в соцвзносы достигли 90,5 млрд рублей - рост за 10 лет составил 5,5 раз", - сказал он.
Зверев считает, что дорожная карта по повышению потребления рыбы должна включать рабочие механизмы по повышению доступности продукции. "Речь, в частности, о субсидировании доставки рыбы, развитии логистической инфраструктуры, масштабировании программы "доступная рыба" и прочее. Свои предложения в Минсельхоз мы уже отправили", - добавил президент ВАРПЭ.
 
рыбакирыбарыболовстворентабельность
 
 
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