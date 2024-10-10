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В РКН заявили, что не намерены вводить ограничения в отношении Steam - 10.10.2024, ПРАЙМ
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В РКН заявили, что не намерены вводить ограничения в отношении Steam
В РКН заявили, что не намерены вводить ограничения в отношении Steam - 10.10.2024, ПРАЙМ
В РКН заявили, что не намерены вводить ограничения в отношении Steam
Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T17:31+0300
2024-10-10T17:31+0300
россия
роскомнадзор
steam
ограничения
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве. "В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется", - сказали в РКН. Там добавили, что Роскомнадзор фиксировал, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации. По словам ведомства, в большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора, удалив около 250 материалов. Сейчас ведомство ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом. "Обращаем внимание, согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы – в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации", - пояснили в ведомстве.
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россия, роскомнадзор, steam, ограничения
РОССИЯ, Роскомнадзор, Steam, ограничения
17:31 10.10.2024
 
В РКН заявили, что не намерены вводить ограничения в отношении Steam

РКН: ввод ограничений в отношении игровой платформы Steam сейчас не планируется

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРоскомнадзор
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве.
"В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется", - сказали в РКН.
Там добавили, что Роскомнадзор фиксировал, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.
По словам ведомства, в большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора, удалив около 250 материалов. Сейчас ведомство ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом.
"Обращаем внимание, согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы – в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации", - пояснили в ведомстве.
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