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В РКН заявили, что не намерены вводить ограничения в отношении Steam

В РКН заявили, что не намерены вводить ограничения в отношении Steam - 10.10.2024, ПРАЙМ

В РКН заявили, что не намерены вводить ограничения в отношении Steam

Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T17:31+0300

2024-10-10T17:31+0300

2024-10-10T17:31+0300

россия

роскомнадзор

steam

ограничения

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор в настоящее время не планирует вводить ограничений в отношении игровой платформы Steam, заявили РИА Новости в ведомстве. "В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется", - сказали в РКН. Там добавили, что Роскомнадзор фиксировал, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации. По словам ведомства, в большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора, удалив около 250 материалов. Сейчас ведомство ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом. "Обращаем внимание, согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы – в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации", - пояснили в ведомстве.

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россия, роскомнадзор, steam, ограничения