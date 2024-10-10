В поисках баланса: рынок продолжает снижение

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В среду, 9 октября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,18%, до 96,41 руб., юань/рубль — на 0,14%, до 13,67 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,16%, до 105,47 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют на 10 октября: доллар — 96,9483 рубля, евро — 106,4175 рубля.В начале основной сессии цена повышалась до 96,85 руб. К открытию американской сессии цена снижалась до 96,15 руб., несмотря на то что доллар дорожал на глобальном валютном рынке. Доллар укрепился на фоне пересмотра ожиданий относительно темпов смягчения монетарной политики ФРС, в то время как протоколы FOMC указывают на осторожный подход регулятора к снижению ставок. Большинство членов комитета поддерживали снижение ставки на 50 базисных пунктов, однако некоторые участники предпочли более осторожное снижение — на 25 пунктов.Ключевым фактором ослабления рубля остается сокращение валютного предложения на внутреннем рынке. В сентябре объемы экспортной выручки упали до 8,3 миллиардов долларов, что на треть меньше августовских показателей. Экспортеры, столкнувшись с трудностями в области международных расчетов и пользуясь сниженными требованиями по обязательной продаже валюты, предпочитают держать значительную часть средств за рубежом.Ситуацию усугубляет общий тренд на увеличение доли рублевых расчетов во внешней торговле, которая уже превысила 40%. Казалось бы, позитивная тенденция к дедолларизации имеет и обратную сторону: чем больше контрактов заключается в рублях, тем меньше валюты поступает на российский рынок, что неизбежно давит на рубль через импортеров.Торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 0,78%, до $76,58. Цена снизилась после публикации данных о росте запасов нефти в США и укреплении доллара после публикации протоколов FOMC. Запасы нефти в США увеличились за неделю, завершившуюся 4 октября, на 5,8 млн баррелей, до 422,7 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 6,3 млн баррелей, а дистиллятов — на 3,1 миллиона. В четверг, 10 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,19.Сегодня ключевым событием дня станет публикация данных по инфляции в США за сентябрь. Ожидается снижение общего показателя CPI до 2,3% в годовом выражении с предыдущего значения 2,5%, в то время как базовая инфляция предположительно останется на уровне 3,2%. Эти данные могут оказать существенное влияние на ожидания относительно дальнейших действий ФРС.Российская валюта продолжает искать новые уровни равновесия. Пока сложно говорить о достижении стабильных значений, так как на рынок влияет слишком много факторов неопределенности. Если сегодня рынок откроется ростом по доллару, тогда ждем продвижения к уровню 98 руб. Повторный спуск к уровню 96 может на время остановить падение рубля до 15-16 октября.Российский рынок акций начал сессию с падения. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,42%, до 2748,81 п., индекс РТС — на 2,27%, до 893,19 п. Считаю, что падение было обусловлено скорее техническим фактором, чем фундаментальным. Пробой поддержки 2775 п. привел к падению индекса до 2748 п. Ближайшая цель — 2730 п. Если пройдем этот уровень, то ускоримся до 2660 п.
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В среду, 9 октября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,18%, до 96,41 руб., юань/рубль — на 0,14%, до 13,67 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,16%, до 105,47 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют на 10 октября: доллар — 96,9483 рубля, евро — 106,4175 рубля.
В начале основной сессии цена повышалась до 96,85 руб. К открытию американской сессии цена снижалась до 96,15 руб., несмотря на то что доллар дорожал на глобальном валютном рынке. Доллар укрепился на фоне пересмотра ожиданий относительно темпов смягчения монетарной политики ФРС, в то время как протоколы FOMC указывают на осторожный подход регулятора к снижению ставок. Большинство членов комитета поддерживали снижение ставки на 50 базисных пунктов, однако некоторые участники предпочли более осторожное снижение — на 25 пунктов.
Ключевым фактором ослабления рубля остается сокращение валютного предложения на внутреннем рынке. В сентябре объемы экспортной выручки упали до 8,3 миллиардов долларов, что на треть меньше августовских показателей. Экспортеры, столкнувшись с трудностями в области международных расчетов и пользуясь сниженными требованиями по обязательной продаже валюты, предпочитают держать значительную часть средств за рубежом.
Ситуацию усугубляет общий тренд на увеличение доли рублевых расчетов во внешней торговле, которая уже превысила 40%. Казалось бы, позитивная тенденция к дедолларизации имеет и обратную сторону: чем больше контрактов заключается в рублях, тем меньше валюты поступает на российский рынок, что неизбежно давит на рубль через импортеров.
Торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 0,78%, до $76,58. Цена снизилась после публикации данных о росте запасов нефти в США и укреплении доллара после публикации протоколов FOMC. Запасы нефти в США увеличились за неделю, завершившуюся 4 октября, на 5,8 млн баррелей, до 422,7 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 6,3 млн баррелей, а дистиллятов — на 3,1 миллиона. В четверг, 10 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,19.
Сегодня ключевым событием дня станет публикация данных по инфляции в США за сентябрь. Ожидается снижение общего показателя CPI до 2,3% в годовом выражении с предыдущего значения 2,5%, в то время как базовая инфляция предположительно останется на уровне 3,2%. Эти данные могут оказать существенное влияние на ожидания относительно дальнейших действий ФРС.
Российская валюта продолжает искать новые уровни равновесия. Пока сложно говорить о достижении стабильных значений, так как на рынок влияет слишком много факторов неопределенности. Если сегодня рынок откроется ростом по доллару, тогда ждем продвижения к уровню 98 руб. Повторный спуск к уровню 96 может на время остановить падение рубля до 15-16 октября.
Российский рынок акций начал сессию с падения. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,42%, до 2748,81 п., индекс РТС — на 2,27%, до 893,19 п. Считаю, что падение было обусловлено скорее техническим фактором, чем фундаментальным. Пробой поддержки 2775 п. привел к падению индекса до 2748 п. Ближайшая цель — 2730 п. Если пройдем этот уровень, то ускоримся до 2660 п.
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