https://1prime.ru/20241010/rynok-852112427.html
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,46 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,46 процента - 10.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,46 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию повысился на 0,46% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T18:58+0300
2024-10-10T18:58+0300
2024-10-10T18:58+0300
экономика
россия
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию повысился на 0,46% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,46%, до 2761,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,36% до 938,69 пункта, долларовый РТС – на 0,16%, до 894,64 пункта.
https://1prime.ru/20241010/mosbirzha-852110166.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_193:0:1746:1165_1920x0_80_0_0_1432b6589365d1b51dbd3b4099a41015.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,46 процента
Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи в основную сессию на 0,46%
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию повысился на 0,46% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,46%, до 2761,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,36% до 938,69 пункта, долларовый РТС – на 0,16%, до 894,64 пункта.
Мосбиржа допустила к торгам акции группы "Озон Фармацевтика"