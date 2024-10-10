https://1prime.ru/20241010/rynok-852112427.html

Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,46 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,46 процента - 10.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 0,46 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию повысился на 0,46% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 10.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-10T18:58+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию повысился на 0,46% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,46%, до 2761,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,36% до 938,69 пункта, долларовый РТС – на 0,16%, до 894,64 пункта.

https://1prime.ru/20241010/mosbirzha-852110166.html

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