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Российский рынок акций немного вырос после трех дней снижения

Российский рынок акций немного вырос после трех дней снижения - 10.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного вырос после трех дней снижения

Российский рынок акций после трех дней снижения немного повысился в четверг, оставаясь ниже психологического уровня 2800 пунктов по основному фондовому индексу, | 10.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций после трех дней снижения немного повысился в четверг, оставаясь ниже психологического уровня 2800 пунктов по основному фондовому индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,46%, до 2761,54 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,36% до 938,69 пункта, долларовый РТС – на 0,16%, до 894,64 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК СЛЕГКА ПОДНЯЛСЯ Российский рынок акций в четверг корректировался вверх после трех сессий снижения, индекс Мосбиржи при этом оставался ниже психологического уровня 2800 пунктов. "Индекс Мосбиржи в четверг в основном демонстрировал небольшой рост, курсируя чуть выше 2750 пунктов. Рубль демонстрировал попытки укрепления, при этом цены на нефть снова нацелились на 80 долларов за баррель Brent. Вышедшие вчера вечером данные Росстата по инфляции показали снижение цен в недельном и годовом выражении, это уменьшило вероятность подъема ключевой ставки на заседании ЦБ 25 октября", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций" позитивный фон для рынка. В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Русагро" (+1,4%), "Магнита" (+1,3%), "Новатэка" (+1,2%), "Яндекса" (+1,3%). Упали в цене акции ВТБ (-5,9%) – после новостей, что банк не планирует обратный выкуп бумаг у недружественных нерезидентов, так как уменьшает капитал. Также упали бумаги "Мосэнерго" (-3,1%), "Русала" (-1,3%). Стоимость нефти к 19.41 мск растет на 3,2% до 79,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 102,9 пункта. ПРОГНОЗЫ В пятницу покупатели российских акций могут проявлять сдержанность, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 октября – 2725-2825 пунктов", - оценивает он. По оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", индекс Мосбиржи может закончить неделю ближе к 2775 пунктам. Индекс Мосбиржи пытается удержать поддержку около 2760 пунктов, пробитие которой говорит о рисках развития падения как минимум в район 2670 пунктов, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Впрочем, неделя может завершиться недалеко от 2700 пунктов по рублевому индикатору", - добавляет она.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс