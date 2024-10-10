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Силуанов раскрыл объем привлеченных сбережений россиян с начала года

Силуанов раскрыл объем привлеченных сбережений россиян с начала года - 10.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов раскрыл объем привлеченных сбережений россиян с начала года

Объем привлеченных с начала года в программу долгосрочных сбережений уже составляет около 80 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T06:51+0300

2024-10-10T06:51+0300

2024-10-10T06:51+0300

антон силуанов

программа долгосрочных сбережений

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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Объем привлеченных с начала года в программу долгосрочных сбережений уже составляет около 80 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic. "Программа недавно запущена. В этом году мы видим, что те инструментарии, которые мы предложили, а здесь и налоговые преференции, и софинансирование со стороны государства, и объем гарантий в системе долгосрочных сбережений, сыграли свой роль. И на сегодня люди вложили свои ресурсы и деньги в программу долгосрочных сбережений. Объем, который составляет уже сегодня, около 80 миллиардов рублей. Можно сказать, что мы стартовали с нуля, а сейчас уже 80 миллиардов рублей", - сказал Силуанов. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа призвана позволить населению при финансовой поддержке государства копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай сложных жизненных ситуаций. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, также участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы долгосрочных сбережений смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести свою накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), в ПДС.

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антон силуанов, программа долгосрочных сбережений