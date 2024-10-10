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"Одноклассники" запустят сервис для знакомств с 2025 года - 10.10.2024, ПРАЙМ
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"Одноклассники" запустят сервис для знакомств с 2025 года
"Одноклассники" запустят сервис для знакомств с 2025 года - 10.10.2024, ПРАЙМ
"Одноклассники" запустят сервис для знакомств с 2025 года
Социальная сеть "Одноклассники" в первой половине будущего года планирует запустить сервис для знакомств, рассказали РИА Новости в компании. | 10.10.2024, ПРАЙМ
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2024-10-10T11:53+0300
одноклассники
знакомства
сервис
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Социальная сеть "Одноклассники" в первой половине будущего года планирует запустить сервис для знакомств, рассказали РИА Новости в компании. "Одноклассники" планируют запускать сервис для знакомств, ожидаемые сроки – первая половина 2025 года. Называться он будет "ОК Знакомства", - говорится в сообщении. Там уточнили, что это будет отдельный сервис со своей функциональностью, собственной пользовательской базой и целевой аудиторией. Это будет дейтинг-приложение, ориентированное на пользователей, которым привычна более традиционная механика знакомств и общения. Соцсеть "Одноклассники" была запущена в 2006 году. Платформа принадлежит холдингу VK. На российском рынке среди похожих сервисов присутствуют приложения для знакомств Mamba, "VK Знакомства", InParty, SkyLove, Tandem, Random Coffee и другие.
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одноклассники, знакомства, сервис
Одноклассники, знакомства, сервис
11:53 10.10.2024
 
"Одноклассники" запустят сервис для знакомств с 2025 года

Соцсеть "Одноклассники" в первой половине 2025 года запустит сервис "ОК Знакомства"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОдноклассники
Одноклассники - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Социальная сеть "Одноклассники" в первой половине будущего года планирует запустить сервис для знакомств, рассказали РИА Новости в компании.
"Одноклассники" планируют запускать сервис для знакомств, ожидаемые сроки – первая половина 2025 года. Называться он будет "ОК Знакомства", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что это будет отдельный сервис со своей функциональностью, собственной пользовательской базой и целевой аудиторией. Это будет дейтинг-приложение, ориентированное на пользователей, которым привычна более традиционная механика знакомств и общения.
Соцсеть "Одноклассники" была запущена в 2006 году. Платформа принадлежит холдингу VK.
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На российском рынке среди похожих сервисов присутствуют приложения для знакомств Mamba, "VK Знакомства", InParty, SkyLove, Tandem, Random Coffee и другие.
 
Одноклассникизнакомствасервис
 
 
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