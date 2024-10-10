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В Минфине США ожидают исторического штрафа для TD Bank

В Минфине США ожидают исторического штрафа для TD Bank - 10.10.2024, ПРАЙМ

В Минфине США ожидают исторического штрафа для TD Bank

Штраф в отношении американской финансовой корпорации TD Bank, признавшей вину в нарушении банковского законодательства США и первой в истории страны признавшей... | 10.10.2024, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Штраф в отношении американской финансовой корпорации TD Bank, признавшей вину в нарушении банковского законодательства США и первой в истории страны признавшей вину в сговоре с целью отмывания денег, станет крупнейшим в рамках гражданских судебных процессов против банков, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. "Штраф против TD Bank является крупнейшим гражданским финансовым штрафом против банка в истории министерства финансов", - сообщил он на пресс-конференции в четверг. По словам Адейемо, речь идет о штрафе за финансовые преступления, который составит 1,3 миллиарда долларов. Помимо этого, по словам замглавы минфина, в отношении банка будет введен внешний мониторинг на четыре года. Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что всего TD Bank заплатит порядка 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США с целью возмещения ущерба. В четверг генпрокурор сообщил, что TD Bank, который входит в топ-10 крупнейших в США банков, первым в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Гарланд добавил, что TD Bank также стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне. Согласно позиции властей США, TD Bank в 2014-2023 годы провалил мониторинг операций своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов. Руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.

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