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Рябков прокомментировал ограничения США на удары по России - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Рябков прокомментировал ограничения США на удары по России
Рябков прокомментировал ограничения США на удары по России - 10.10.2024, ПРАЙМ
Рябков прокомментировал ограничения США на удары по России
Заявления Пентагона о том, что Украине не будет позволено использовать поставленное вооружение для ударов вглубь России, никак не повлияли на оценку роли... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T13:32+0300
2024-10-10T13:32+0300
политика
сергей рябков
мид
сша
ракетные удары
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Заявления Пентагона о том, что Украине не будет позволено использовать поставленное вооружение для ударов вглубь России, никак не повлияли на оценку роли Вашингтона в украинском конфликте, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков."Политика Вашингтона с точки зрения потакания самым разрушительным и далекоидущим замыслам и фантазиям Киева ... в основе того острейшего кризиса, чреватого высокими рисками и опасностью скатывания к всеохватывающему конфликту России с историческим Западом", - подчеркнул Рябков, комментируя недавние заявления американского ведомства.Дипломат также отметил, что российская сторона ожидает не сигналы, а конкретные действия, направленные на изменение выбранного политического курса по поддержке киевского режима.
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сергей рябков, мид, сша, ракетные удары
Политика, Сергей Рябков, МИД, США, ракетные удары
13:32 10.10.2024
 
Рябков прокомментировал ограничения США на удары по России

Рябков: России нужны не сигналы, а конкретные действия Вашингтона

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© POOL
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Заявления Пентагона о том, что Украине не будет позволено использовать поставленное вооружение для ударов вглубь России, никак не повлияли на оценку роли Вашингтона в украинском конфликте, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Политика Вашингтона с точки зрения потакания самым разрушительным и далекоидущим замыслам и фантазиям Киева ... в основе того острейшего кризиса, чреватого высокими рисками и опасностью скатывания к всеохватывающему конфликту России с историческим Западом", - подчеркнул Рябков, комментируя недавние заявления американского ведомства.
Дипломат также отметил, что российская сторона ожидает не сигналы, а конкретные действия, направленные на изменение выбранного политического курса по поддержке киевского режима.
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
В МИД опровергли заявления Трампа о денуклеаризации России, США и Китая
11:14
 
ПолитикаСергей РябковМИДСШАракетные удары
 
 
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