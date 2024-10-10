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Силуанов рассказал о среднем темпе роста экономик стран БРИКС

Силуанов рассказал о среднем темпе роста экономик стран БРИКС - 10.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о среднем темпе роста экономик стран БРИКС

Средний темп роста экономик стран БРИКС за 2024-2025 годы составит 4,4% ежегодно, а доля стран объединения в мировой экономике достигла 36,7%, сообщил министр... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T18:14+0300

2024-10-10T18:14+0300

2024-10-10T18:14+0300

экономика

россия

брикс

антон силуанов

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Средний темп роста экономик стран БРИКС за 2024-2025 годы составит 4,4% ежегодно, а доля стран объединения в мировой экономике достигла 36,7%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Видим, что средний темп роста экономик БРИКС за сегодня, 2024-2025 года составляет 4,4% ежегодно. Если мы посмотрим на страны семерки, то это 1,7%. Понятно, кто более динамично развивается", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве. Министр также отметил, что доля стран БРИКС в мировой экономике растет, она сегодня достигает 36,7%. Кроме того, институты Бреттон-Вудской системы на сегодняшний день не исполняют ту роль, для которой они были предназначены, указал министр. "В этом году исполняется 80 лет Бреттон-Вудскому соглашению. Хотя привязка валют к золоту давно перестала существовать, именно Бреттон-Вудская система стала площадкой для создания главных институтов - Международный валютный фонд, Всемирный банк - видим, что эти институты сегодня тоже политизируются. Они не исполняют ту изначальную роль, для которой они создавались", - отметил Силуанов.

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россия, брикс, антон силуанов