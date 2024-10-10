https://1prime.ru/20241010/siluanov-852112698.html
Силуанов назвал долю доллара и евро в расчетах в БРИКС
Силуанов назвал долю доллара и евро в расчетах в БРИКС - 10.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал долю доллара и евро в расчетах в БРИКС
Доля национальных валют в расчетах в БРИКС составляет 65%, а доля доллара и евро снижается, сейчас она ниже 30%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T19:05+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах в БРИКС составляет 65%, а доля доллара и евро снижается, сейчас она ниже 30%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Действительно, мы сейчас практически внутри БРИКСа используем национальные валюты и российский рубль - это 65% всех расчетов осуществляется в рублях, в национальных валютах. Доля доллара, евро сокращается, и сейчас она ниже 30%", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве. При этом речь о создании единой валюты БРИКС сейчас не идет, рассказал ранее Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic. Как заявлял президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре, использование национальных валют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС составляет примерно 65%.
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россия, антон силуанов, брикс, доллар, евро, расчеты
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, БРИКС, доллар, евро, расчеты
Силуанов назвал долю доллара и евро в расчетах в БРИКС
Силуанов: доля доллара и евро в расчетах в БРИКС составляет менее 30%
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах в БРИКС составляет 65%, а доля доллара и евро снижается, сейчас она ниже 30%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Действительно, мы сейчас практически внутри БРИКСа используем национальные валюты и российский рубль - это 65% всех расчетов осуществляется в рублях, в национальных валютах. Доля доллара, евро сокращается, и сейчас она ниже 30%", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве.
При этом речь о создании единой валюты БРИКС сейчас не идет, рассказал ранее Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic.
Как заявлял президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре, использование национальных валют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС составляет примерно 65%.
Силуанов рассказал о среднем темпе роста экономик стран БРИКС