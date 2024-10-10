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Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям - 10.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241010/siluanov-852113090.html
Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям
Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям - 10.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям
Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T19:15+0300
2024-10-10T19:15+0300
экономика
россия
антон силуанов
бреттон-вудская система
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом соглашений. "Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве. Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами.
https://1prime.ru/20241010/siluanov-852112698.html
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россия, антон силуанов, бреттон-вудская система
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, Бреттон-Вудская система
19:15 10.10.2024
 
Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям

Силуанов: надо создавать альтернативу Бреттон-Вуду, так как он уже старенький

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон Знание - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом соглашений.
"Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве.
Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Силуанов назвал долю доллара и евро в расчетах в БРИКС
19:05
 
ЭкономикаРОССИЯАнтон СилуановБреттон-Вудская система
 
 
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