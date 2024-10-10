https://1prime.ru/20241010/siluanov-852113090.html
Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям
Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям - 10.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям
Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T19:15+0300
2024-10-10T19:15+0300
2024-10-10T19:15+0300
экономика
россия
антон силуанов
бреттон-вудская система
https://cdnn.1prime.ru/img/84072/59/840725963_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fd3a18e801c5e7f2896d56445e2eb16.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом соглашений. "Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве. Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами.
https://1prime.ru/20241010/siluanov-852112698.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84072/59/840725963_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_4d31fab87a4b0489fa715306302138c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, бреттон-вудская система
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, Бреттон-Вудская система
Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям
Силуанов: надо создавать альтернативу Бреттон-Вуду, так как он уже старенький
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом соглашений.
"Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве.
Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами.
Силуанов назвал долю доллара и евро в расчетах в БРИКС