https://1prime.ru/20241010/siluanov-852113090.html

Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям

Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям - 10.10.2024, ПРАЙМ

Силуанов предложил подумать над альтернативой Бреттон-Вудским соглашениям

Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T19:15+0300

2024-10-10T19:15+0300

2024-10-10T19:15+0300

экономика

россия

антон силуанов

бреттон-вудская система

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что необходимо создавать альтернативу Бреттон-Вудской системе, и предложил подумать над новым обликом соглашений. "Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы", - сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве. Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами.

https://1prime.ru/20241010/siluanov-852112698.html

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россия, антон силуанов, бреттон-вудская система