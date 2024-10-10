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Сийярто поставил на место немецкого журналиста
Сийярто поставил на место немецкого журналиста - 10.10.2024, ПРАЙМ
Сийярто поставил на место немецкого журналиста
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поставил на место журналиста из ФРГ, назвавшего его визит в Санкт-Петербург для... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T22:39+0300
2024-10-10T22:39+0300
2024-10-10T22:40+0300
политика
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БУДАПЕШТ, 10 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поставил на место журналиста из ФРГ, назвавшего его визит в Санкт-Петербург для участия в газовом форуме провокацией для Брюсселя. Сийярто призвал его уважать суверенное право стран решать, в каких мероприятиях участвуют ее министры. На полях форума корреспондент телеканала из Германии задал Сийярто вопрос, является ли его поездка в Санкт-Петербург еще одной провокацией в сторону Брюсселя. Министр призвал журналиста постараться относиться к Венгрии уважительно, вежливо и не выказывать стране неуважение. "О какой провокации вы говорите? О какой провокации? Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией "яволь", так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни "зеленые" в Германии, хорошо?" — ответил Сийярто. Видеозапись общения с журналистом была размещена в соцсети Facebook*. В ходе газового форума "Газпром" и венгерское предприятие MVM подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок газа из России в Венгрию. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и Будапешт продолжит отстаивать свою точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Орбан подчеркнул, что Венгрия не относится к государствам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", и Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Киеву, а также впускать в страну мигрантов и вводить в школах пропаганду сексуальных меньшинств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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венгрия, петер сийярто, германия, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ГЕРМАНИЯ, ЕС
Сийярто поставил на место немецкого журналиста
Сийярто поставил на место журналиста из ФРГ, назвавшего визит в РФ провокацией
БУДАПЕШТ, 10 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поставил на место журналиста из ФРГ, назвавшего его визит в Санкт-Петербург для участия в газовом форуме провокацией для Брюсселя. Сийярто призвал его уважать суверенное право стран решать, в каких мероприятиях участвуют ее министры.
На полях форума корреспондент телеканала из Германии задал Сийярто вопрос, является ли его поездка в Санкт-Петербург еще одной провокацией в сторону Брюсселя.
Министр призвал журналиста постараться относиться к Венгрии уважительно, вежливо и не выказывать стране неуважение.
"О какой провокации вы говорите? О какой провокации? Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией "яволь", так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни "зеленые" в Германии, хорошо?" — ответил Сийярто. Видеозапись общения с журналистом была размещена в соцсети Facebook*.
В ходе газового форума "Газпром" и венгерское предприятие MVM подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок газа из России в Венгрию.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и Будапешт продолжит отстаивать свою точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Орбан подчеркнул, что Венгрия не относится к государствам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", и Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Киеву, а также впускать в страну мигрантов и вводить в школах пропаганду сексуальных меньшинств.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Сийярто назвал одно последствие остановки российского газа через Украину