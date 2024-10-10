https://1prime.ru/20241010/slabost-852095784.html

СМИ: Зеленский предупредил Запад, к чему приведет демонстрация слабости

СМИ: Зеленский предупредил Запад, к чему приведет демонстрация слабости - 10.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский предупредил Запад, к чему приведет демонстрация слабости

Любой признак слабости со стороны Киева и его западных союзников в ходе трехдневного турне главы киевского режима по европейским странам может придать смелости... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T07:28+0300

2024-10-10T07:28+0300

2024-10-10T07:28+0300

политика

владимир зеленский

запад

план

владимир путин

украина

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Любой признак слабости со стороны Киева и его западных союзников в ходе трехдневного турне главы киевского режима по европейским странам может придать смелости российскому президенту Владимиру Путину, заявил Владимир Зеленский. Об этом пишет новостное агентство Bloomberg.“Вот почему мы просим укрепить нас - как с точки зрения гарантий безопасности, так и с точки зрения вооружения и будущего после войны”, - подчеркнул он в ходе пресс-конференции с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем. Ранее он сообщил журналистам о намерении встретиться с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии. Таким образом политик намерен компенсировать несостоявшуюся встречу западных государств на авиабазе Рамштайн в Германии. В ходе визитов политики обсудят "план победы" Зеленского и перспективы его реализации.Глава киевского режима неоднократно призывал своих западных союзников предоставить больше вооружений и средств ПВО, а также поддержать план по прекращению конфликта, однако на Западе просьбы Зеленского были приняты без энтузиазма.Значительные успехи российских подразделений на фронте за последние недели заставили европейских лидеров обеспокоиться стремительно ухудшающимся положением Украины. Среди главных проблем эксперты выделяют общую усталость солдат, нехватку ресурсов и приближающиеся холода.

https://1prime.ru/20241010/plan-852095148.html

запад

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владимир зеленский, запад, план, владимир путин, украина