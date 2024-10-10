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TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег

TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег - 10.10.2024, ПРАЙМ

TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег

Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T20:29+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд."TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне, и первым банком в истории, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег", - заявил он журналистам в четверг.Гарланд отметил, что TD Bank входит в десятку крупнейших финансовых корпораций страны.По словам генпрокурора, с целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США.Гарланд также сообщил, что TD Bank в 2014-2023 годах не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов."С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он.Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.

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сша, банки, отмывание денег