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TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег - 10.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241010/tdbank-852114852.html
TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег
TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег - 10.10.2024, ПРАЙМ
TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег
Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T20:29+0300
2024-10-10T20:48+0300
экономика
сша
банки
отмывание денег
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд."TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне, и первым банком в истории, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег", - заявил он журналистам в четверг.Гарланд отметил, что TD Bank входит в десятку крупнейших финансовых корпораций страны.По словам генпрокурора, с целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США.Гарланд также сообщил, что TD Bank в 2014-2023 годах не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов."С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он.Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.
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сша, банки, отмывание денег
Экономика, США, Банки, отмывание денег
20:29 10.10.2024 (обновлено: 20:48 10.10.2024)
 
TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег

Генпрокурор Гарланд: TD Bank признал вину в сговоре с целью отмывания денег

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд.
"TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне, и первым банком в истории, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег", - заявил он журналистам в четверг.
Гарланд отметил, что TD Bank входит в десятку крупнейших финансовых корпораций страны.
По словам генпрокурора, с целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США.
Гарланд также сообщил, что TD Bank в 2014-2023 годах не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов.
"С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он.
Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.
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ЭкономикаСШАБанкиотмывание денег
 
 
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