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TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег
TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег - 10.10.2024, ПРАЙМ
TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег
Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T20:29+0300
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд."TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне, и первым банком в истории, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег", - заявил он журналистам в четверг.Гарланд отметил, что TD Bank входит в десятку крупнейших финансовых корпораций страны.По словам генпрокурора, с целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США.Гарланд также сообщил, что TD Bank в 2014-2023 годах не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов."С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он.Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.
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сша, банки, отмывание денег
Экономика, США, Банки, отмывание денег
TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег
Генпрокурор Гарланд: TD Bank признал вину в сговоре с целью отмывания денег
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд.
"TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне, и первым банком в истории, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег", - заявил он журналистам в четверг.
Гарланд отметил, что TD Bank входит в десятку крупнейших финансовых корпораций страны.
По словам генпрокурора, с целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США.
Гарланд также сообщил, что TD Bank в 2014-2023 годах не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов.
"С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он.
Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.
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