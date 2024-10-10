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Банк России опросил инвесторов об их отношении к круглосуточным торгам
Банк России опросил инвесторов об их отношении к круглосуточным торгам - 10.10.2024, ПРАЙМ
Банк России опросил инвесторов об их отношении к круглосуточным торгам
Почти 80% опрошенных Банком России инвесторов не очень хотят торговать на фондовом рынке в режиме 24/7, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T10:32+0300
2024-10-10T10:32+0300
2024-10-10T10:32+0300
банк россии
инвесторы
торги на фондовом рынке
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Почти 80% опрошенных Банком России инвесторов не очень хотят торговать на фондовом рынке в режиме 24/7, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на Уральской конференции НАУФОР. "Мы провели опрос, и в общем у нас получилось 28 тысяч инвесторов из разных категорий. В сумме 78,5% не очень хотят", - сказал он, комментируя итоги опроса инвесторов о торгах в выходные дни и по ночам. По словам зампреда ЦБ, точно совершенно однозначно сказали, что вообще не поддерживают 31,7% опрошенных, еще 38% сказали, что их устраивает текущий график. В то же время поддерживают, но не готовы контролировать исполнение своей позиции - 2,6%, поддерживают и готовы контролировать свою позицию - 8,5% опрошенных. "Торги в режиме 24 на 7 - здесь у нас диагноза пока нет. Мы находимся в изучении этой истории. Полагаем, что здесь не нужно торопиться, потому что здесь есть как минимум два больших аспекта", - продолжил Габуния. Первый - нужно очень внятно оценить риски клиентов, связанные с тем, в какой момент начинают срабатывать маржинальные позиции, учитывая то, что рынки сильно менее ликвидные в утренние и ночные часы, отметил он. Второй аспект связан с ценой, которая формируется в выходные дни. "Если мы начнем принимать ее как сформированную и расчеты делать в выходные, то это повлечет за собой безумные последствия уже для всех остальных участников, кто это в позиции держит. В этом плане операционно совершенно точно вся система не готова в этой части", - сказал зампред ЦБ.
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инвесторы, торги на фондовом рынке
Банк России, инвесторы, торги на фондовом рынке
Банк России опросил инвесторов об их отношении к круглосуточным торгам
Почти 80% опрошенных ЦБ инвесторов не хотят торговать на фондовом рынке ежечасно
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Почти 80% опрошенных Банком России инвесторов не очень хотят торговать на фондовом рынке в режиме 24/7, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на Уральской конференции НАУФОР.
"Мы провели опрос, и в общем у нас получилось 28 тысяч инвесторов из разных категорий. В сумме 78,5% не очень хотят", - сказал он, комментируя итоги опроса инвесторов о торгах в выходные дни и по ночам.
По словам зампреда ЦБ, точно совершенно однозначно сказали, что вообще не поддерживают 31,7% опрошенных, еще 38% сказали, что их устраивает текущий график. В то же время поддерживают, но не готовы контролировать исполнение своей позиции - 2,6%, поддерживают и готовы контролировать свою позицию - 8,5% опрошенных.
"Торги в режиме 24 на 7 - здесь у нас диагноза пока нет. Мы находимся в изучении этой истории. Полагаем, что здесь не нужно торопиться, потому что здесь есть как минимум два больших аспекта", - продолжил Габуния. Первый - нужно очень внятно оценить риски клиентов, связанные с тем, в какой момент начинают срабатывать маржинальные позиции, учитывая то, что рынки сильно менее ликвидные в утренние и ночные часы, отметил он.
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Второй аспект связан с ценой, которая формируется в выходные дни. "Если мы начнем принимать ее как сформированную и расчеты делать в выходные, то это повлечет за собой безумные последствия уже для всех остальных участников, кто это в позиции держит. В этом плане операционно совершенно точно вся система не готова в этой части", - сказал зампред ЦБ.