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Торговля РФ и Бразилии шестой месяц подряд превысила 1 миллиард долларов

Торговля РФ и Бразилии шестой месяц подряд превысила 1 миллиард долларов - 10.10.2024, ПРАЙМ

Торговля РФ и Бразилии шестой месяц подряд превысила 1 миллиард долларов

Торговля России и Бразилии в сентябре шестой месяц подряд превышает отметку в 1 миллиард долларов, следует из анализа данных бразильской статслужбы,... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T05:06+0300

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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Торговля России и Бразилии в сентябре шестой месяц подряд превышает отметку в 1 миллиард долларов, следует из анализа данных бразильской статслужбы, проведенного РИА Новости. Так, в сентябре товарооборот двух стран составил 1,12 миллиарда долларов, сократившись за месяц на 3%. Впервые двусторонняя торговля превысила 1 миллиард долларов в августе 2023 года, затем в сентябре и декабре прошлого года. Снижение товарооборота в начале осени произошло из-за снижения российского экспорта - сразу на 5% за месяц, до 963 миллионов долларов. Главным образом Россия продавала Бразилии нефтепродукты (500 миллионов долларов), удобрения (355 миллионов) и железо и сталь (42 миллиона). Кроме того, Бразилия приобрела российского зерна на 24 миллиона долларов, а резины - на 5 миллионов. В то же время Бразилия, наоборот, увеличила поставки своих товаров в Россию на 12% - до 156 миллионов долларов. Основой бразильского экспорта были соевые бобы - их экспорт вырос почти вдвое, до 58 миллионов долларов. Также в пятерку основных продуктов входят мясо (40 миллионов долларов), кофе (28 миллионов), арахис (9 миллионов долларов) и табак (7 миллионов).

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россия, бразилия, торговля