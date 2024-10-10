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В ЕС предупредили о неизбежности полномасштабной торговой войны с Китаем - 10.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЕС предупредили о неизбежности полномасштабной торговой войны с Китаем
В ЕС предупредили о неизбежности полномасштабной торговой войны с Китаем - 10.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС предупредили о неизбежности полномасштабной торговой войны с Китаем
Полномасштабная торговая война между ЕС и Китаем стала неизбежной из-за снижения китайского импорта и роста объемов китайского экспорта. Об этом заявил глава... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T10:37+0300
2024-10-10T10:37+0300
экономика
ес
китай
торговая война
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Полномасштабная торговая война между ЕС и Китаем стала неизбежной из-за снижения китайского импорта и роста объемов китайского экспорта. Об этом заявил глава Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд."Полномасштабная торговая война выглядит все более и более вероятной, если ничего не изменится… Очевидно, я думаю, что при текущем направлении движения (торговая война) неизбежна, поскольку уже несколько лет наблюдается снижение китайского импорта и рост, ускоряющийся рост объемов китайского экспорта", — отметил он в беседе с газетой South China Morning Post.Он также призвал рассматривать этот вопрос шире и серьезно относиться к озабоченности Европы политикой Китая.Также отмечается, что в июле Европейская комиссия ввела временные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за государственных субсидий на их производство. Пошлины могут вступить в силу в ноябре. Еврокомиссия также сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее пошлины на электромобили из Китая в зависимости от производителя.
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ес, китай, торговая война
Экономика, ЕС, КИТАЙ, торговая война
10:37 10.10.2024
 
В ЕС предупредили о неизбежности полномасштабной торговой войны с Китаем

Эскелунд: торговая война между ЕС и КНР в нынешних реалиях неизбежна

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС-КНР в Брюсселе
Саммит ЕС-КНР в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Полномасштабная торговая война между ЕС и Китаем стала неизбежной из-за снижения китайского импорта и роста объемов китайского экспорта. Об этом заявил глава Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд.
"Полномасштабная торговая война выглядит все более и более вероятной, если ничего не изменится… Очевидно, я думаю, что при текущем направлении движения (торговая война) неизбежна, поскольку уже несколько лет наблюдается снижение китайского импорта и рост, ускоряющийся рост объемов китайского экспорта", — отметил он в беседе с газетой South China Morning Post.
Он также призвал рассматривать этот вопрос шире и серьезно относиться к озабоченности Европы политикой Китая.
Также отмечается, что в июле Европейская комиссия ввела временные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за государственных субсидий на их производство. Пошлины могут вступить в силу в ноябре. Еврокомиссия также сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее пошлины на электромобили из Китая в зависимости от производителя.
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ЭкономикаЕСКИТАЙторговая война
 
 
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