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ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли товарами - 10.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли товарами
ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли товарами - 10.10.2024, ПРАЙМ
ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли товарами
Мировая торговля товарами начинает восстанавливаться, ожидается, что ее рост составит 2,7% в 2024 году после падения на 1,1% в 2023 году, говорится в... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T16:03+0300
2024-10-10T16:03+0300
экономика
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ЖЕНЕВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировая торговля товарами начинает восстанавливаться, ожидается, что ее рост составит 2,7% в 2024 году после падения на 1,1% в 2023 году, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "Ожидается, что мировая торговля товарами увеличится на 2,7% в 2024 году, что немного больше по сравнению с предыдущей оценкой в 2,6% (в апреле 2024 года – ред.). Ожидается, что объем этой торговли увеличится на 3,0% в 2025 году", - сказано в документе. Однако в ВТО считают, что рост геополитической напряженности и растущая неопределенность в отношении экономической политики по-прежнему создают значительные риски ухудшения этих прогнозов. Добавляется, что этот отскок последовал за падением на 1,1% в 2023 году из-за высокой инфляции и повышения процентных ставок. "Мы ожидаем постепенного восстановления мировой торговли к концу 2024 года, но мы по-прежнему сохраняем бдительность в отношении потенциальных проблем, особенно потенциальной эскалации региональных конфликтов, таких как конфликты на Ближнем Востоке. Последствия могут быть более серьезными для непосредственно затронутых стран, но они также могут косвенно повлиять на глобальные затраты на электроэнергию и морские маршруты. Помимо экономических последствий, мы глубоко обеспокоены гуманитарными последствиями для людей, затронутых этими конфликтами", - приводятся в прогнозе слова гендиректора организации Нгози Оконджо-Ивеалы. В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
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вто, торговля
Экономика, ВТО, торговля
16:03 10.10.2024
 
ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли товарами

ВТО: мировая торговля товарами восстанавливается, ее рост составит 2,7%

CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012Всемирная торговая организация, логотип
Всемирная торговая организация, логотип - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012
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ЖЕНЕВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировая торговля товарами начинает восстанавливаться, ожидается, что ее рост составит 2,7% в 2024 году после падения на 1,1% в 2023 году, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).
"Ожидается, что мировая торговля товарами увеличится на 2,7% в 2024 году, что немного больше по сравнению с предыдущей оценкой в 2,6% (в апреле 2024 года – ред.). Ожидается, что объем этой торговли увеличится на 3,0% в 2025 году", - сказано в документе.
Однако в ВТО считают, что рост геополитической напряженности и растущая неопределенность в отношении экономической политики по-прежнему создают значительные риски ухудшения этих прогнозов. Добавляется, что этот отскок последовал за падением на 1,1% в 2023 году из-за высокой инфляции и повышения процентных ставок.
"Мы ожидаем постепенного восстановления мировой торговли к концу 2024 года, но мы по-прежнему сохраняем бдительность в отношении потенциальных проблем, особенно потенциальной эскалации региональных конфликтов, таких как конфликты на Ближнем Востоке. Последствия могут быть более серьезными для непосредственно затронутых стран, но они также могут косвенно повлиять на глобальные затраты на электроэнергию и морские маршруты. Помимо экономических последствий, мы глубоко обеспокоены гуманитарными последствиями для людей, затронутых этими конфликтами", - приводятся в прогнозе слова гендиректора организации Нгози Оконджо-Ивеалы.
В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
 
ЭкономикаВТОторговля
 
 
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