https://1prime.ru/20241010/torgovlya-852107844.html

ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли товарами

ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли товарами - 10.10.2024, ПРАЙМ

ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли товарами

Мировая торговля товарами начинает восстанавливаться, ожидается, что ее рост составит 2,7% в 2024 году после падения на 1,1% в 2023 году, говорится в... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T16:03+0300

2024-10-10T16:03+0300

2024-10-10T16:03+0300

экономика

вто

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/95/841369545_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_127c240c887d146342f04afc76483036.jpg

ЖЕНЕВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мировая торговля товарами начинает восстанавливаться, ожидается, что ее рост составит 2,7% в 2024 году после падения на 1,1% в 2023 году, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "Ожидается, что мировая торговля товарами увеличится на 2,7% в 2024 году, что немного больше по сравнению с предыдущей оценкой в 2,6% (в апреле 2024 года – ред.). Ожидается, что объем этой торговли увеличится на 3,0% в 2025 году", - сказано в документе. Однако в ВТО считают, что рост геополитической напряженности и растущая неопределенность в отношении экономической политики по-прежнему создают значительные риски ухудшения этих прогнозов. Добавляется, что этот отскок последовал за падением на 1,1% в 2023 году из-за высокой инфляции и повышения процентных ставок. "Мы ожидаем постепенного восстановления мировой торговли к концу 2024 года, но мы по-прежнему сохраняем бдительность в отношении потенциальных проблем, особенно потенциальной эскалации региональных конфликтов, таких как конфликты на Ближнем Востоке. Последствия могут быть более серьезными для непосредственно затронутых стран, но они также могут косвенно повлиять на глобальные затраты на электроэнергию и морские маршруты. Помимо экономических последствий, мы глубоко обеспокоены гуманитарными последствиями для людей, затронутых этими конфликтами", - приводятся в прогнозе слова гендиректора организации Нгози Оконджо-Ивеалы. В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вто, торговля