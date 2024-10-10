https://1prime.ru/20241010/tovaroproizvoditeli-852101495.html

Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей

Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей - 10.10.2024, ПРАЙМ

Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что важно выработать решения для защиты и поддержки товаропроизводителей РФ. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T11:38+0300

2024-10-10T11:38+0300

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вячеслав володин

товары

производители

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КРАСНОГОРСК, 10 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что важно выработать решения для защиты и поддержки товаропроизводителей РФ. В четверг в Красногорске проходит выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники. "Мы видим, насколько есть большие конкурентные преимущества у тех, кто поставляет технику из-за рубежа. Нам важно выработать решения, которые бы защитили наш рынок, создали конкурентные преимущества для наших отечественных товаропроизводителей. Здесь могут быть самые разные инструменты - и налоговые преференции, и субсидирование", - сказал Володин на заседании. Володин отметил, что профильный комитет ГД должен уделять особое внимание этому вопросу.

https://1prime.ru/20241010/proizvoditel-852101093.html

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вячеслав володин, товары, производители