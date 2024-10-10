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Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей - 10.10.2024, ПРАЙМ
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Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей
Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей - 10.10.2024, ПРАЙМ
Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что важно выработать решения для защиты и поддержки товаропроизводителей РФ. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:38+0300
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вячеслав володин
товары
производители
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КРАСНОГОРСК, 10 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что важно выработать решения для защиты и поддержки товаропроизводителей РФ. В четверг в Красногорске проходит выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники. "Мы видим, насколько есть большие конкурентные преимущества у тех, кто поставляет технику из-за рубежа. Нам важно выработать решения, которые бы защитили наш рынок, создали конкурентные преимущества для наших отечественных товаропроизводителей. Здесь могут быть самые разные инструменты - и налоговые преференции, и субсидирование", - сказал Володин на заседании. Володин отметил, что профильный комитет ГД должен уделять особое внимание этому вопросу.
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вячеслав володин, товары, производители
Вячеслав Володин, товары, производители
11:38 10.10.2024 (обновлено: 11:42 10.10.2024)
 
Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей

Володин: важно выработать решения для защиты и поддержки товаропроизводителей РФ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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КРАСНОГОРСК, 10 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что важно выработать решения для защиты и поддержки товаропроизводителей РФ.
В четверг в Красногорске проходит выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники.
"Мы видим, насколько есть большие конкурентные преимущества у тех, кто поставляет технику из-за рубежа. Нам важно выработать решения, которые бы защитили наш рынок, создали конкурентные преимущества для наших отечественных товаропроизводителей. Здесь могут быть самые разные инструменты - и налоговые преференции, и субсидирование", - сказал Володин на заседании.
Володин отметил, что профильный комитет ГД должен уделять особое внимание этому вопросу.
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Вячеслав Володинтоварыпроизводители
 
 
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