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Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей
Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей - 10.10.2024, ПРАЙМ
Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что важно выработать решения для защиты и поддержки товаропроизводителей РФ. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T11:38+0300
2024-10-10T11:38+0300
2024-10-10T11:42+0300
вячеслав володин
товары
производители
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КРАСНОГОРСК, 10 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что важно выработать решения для защиты и поддержки товаропроизводителей РФ. В четверг в Красногорске проходит выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники. "Мы видим, насколько есть большие конкурентные преимущества у тех, кто поставляет технику из-за рубежа. Нам важно выработать решения, которые бы защитили наш рынок, создали конкурентные преимущества для наших отечественных товаропроизводителей. Здесь могут быть самые разные инструменты - и налоговые преференции, и субсидирование", - сказал Володин на заседании. Володин отметил, что профильный комитет ГД должен уделять особое внимание этому вопросу.
https://1prime.ru/20241010/proizvoditel-852101093.html
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вячеслав володин, товары, производители
Вячеслав Володин, товары, производители
Володин призвал поддержать отечественных товаропроизводителей
Володин: важно выработать решения для защиты и поддержки товаропроизводителей РФ
КРАСНОГОРСК, 10 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что важно выработать решения для защиты и поддержки товаропроизводителей РФ.
В четверг в Красногорске проходит выездное заседание совета Госдумы на тему - развитие сельскохозяйственного машиностроения в РФ. До начала заседания участники осмотрели образцы отечественной сельхозтехники.
"Мы видим, насколько есть большие конкурентные преимущества у тех, кто поставляет технику из-за рубежа. Нам важно выработать решения, которые бы защитили наш рынок, создали конкурентные преимущества для наших отечественных товаропроизводителей. Здесь могут быть самые разные инструменты - и налоговые преференции, и субсидирование", - сказал Володин на заседании.
Володин отметил, что профильный комитет ГД должен уделять особое внимание этому вопросу.
Володин доложил о результатах работы сельхозмашиностроителей России