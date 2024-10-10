https://1prime.ru/20241010/transport-852099989.html
Маск рассказал, когда транспорт станет полностью автономным
Маск рассказал, когда транспорт станет полностью автономным - 10.10.2024, ПРАЙМ
Маск рассказал, когда транспорт станет полностью автономным
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предсказал полный переход на автоматизированное управление транспортом в течение ближайших 50 лет. | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T10:47+0300
2024-10-10T10:47+0300
2024-10-10T10:47+0300
илон маск
транспорт
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МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предсказал полный переход на автоматизированное управление транспортом в течение ближайших 50 лет.Пользователи социальной сети X отметили, что последние десятилетия были отмечены быстрым прогрессом в области развития транспорта. Если раньше люди могли передвигаться исключительно на лошадях, в повозках или на судах, то уже во второй половине прошлого столетия виды транспорта значительно изменились."И весь транспорт станет полностью автономным в течение 50 лет", - подчеркнул Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей.
https://1prime.ru/20241004/podderzhka-851957650.html
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илон маск, транспорт
Маск рассказал, когда транспорт станет полностью автономным
Маск считает, что в течение 50 лет транспорт станет полностью автономным
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предсказал полный переход на автоматизированное управление транспортом в течение ближайших 50 лет.
Пользователи социальной сети X отметили, что последние десятилетия были отмечены быстрым прогрессом в области развития транспорта. Если раньше люди могли передвигаться исключительно на лошадях, в повозках или на судах, то уже во второй половине прошлого столетия виды транспорта значительно изменились.
"И весь транспорт станет полностью автономным в течение 50 лет", - подчеркнул Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей.
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