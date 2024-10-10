https://1prime.ru/20241010/transport-852099989.html

Маск рассказал, когда транспорт станет полностью автономным

Маск рассказал, когда транспорт станет полностью автономным - 10.10.2024, ПРАЙМ

Маск рассказал, когда транспорт станет полностью автономным

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предсказал полный переход на автоматизированное управление транспортом в течение ближайших 50 лет. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T10:47+0300

2024-10-10T10:47+0300

2024-10-10T10:47+0300

илон маск

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск предсказал полный переход на автоматизированное управление транспортом в течение ближайших 50 лет.Пользователи социальной сети X отметили, что последние десятилетия были отмечены быстрым прогрессом в области развития транспорта. Если раньше люди могли передвигаться исключительно на лошадях, в повозках или на судах, то уже во второй половине прошлого столетия виды транспорта значительно изменились."И весь транспорт станет полностью автономным в течение 50 лет", - подчеркнул Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей.

https://1prime.ru/20241004/podderzhka-851957650.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, транспорт