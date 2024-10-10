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ЦБ не увидел оттока средств инвесторов с фондового рынка на депозиты

ЦБ не увидел оттока средств инвесторов с фондового рынка на депозиты - 10.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ не увидел оттока средств инвесторов с фондового рынка на депозиты

Банк России не фиксирует оттока средств инвесторов с фондового рынка на депозиты, несмотря на высокие ставки банков, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T09:02+0300

2024-10-10T09:02+0300

2024-10-10T09:02+0300

банк россии

инвесторы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Банк России не фиксирует оттока средств инвесторов с фондового рынка на депозиты, несмотря на высокие ставки банков, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Если мы говорим про рынок в целом, то, с моей точки зрения, все весьма неплохо. Потому что очень много мы говорим о том, что высокие ставки. Действительно, это чрезвычайный вызов для долевого финансирования. Появляются другие инструменты, которые могут быть привлекательны в этих условиях. Но если мы говорим про рынок, а не про отдельный сегмент, все весьма неплохо", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР. "Да, действительно, мы видим, что интерес части инвесторов несколько смещается к различным фондам денежного рынка, инструментам денежного рынка. Но история, что все продали все и ушли на депозит, близко нет", - отметил он. "То есть, те перетоки, которые мы видим, находятся внутри самого рынка. Более того, и от банков идет приток средств на счета, и инвестор распробовал привлекательность этой истории. И в этом смысле банкам уже приходиться конкурировать с фондовым рынком, а не как раньше всегда было, когда фондовый рынок пытался каким-то образом переманить клиентов только у банков", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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