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В ЦБ предложили приравнять штрафы за нарушения на фондовом рынке ущербу - 10.10.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ предложили приравнять штрафы за нарушения на фондовом рынке ущербу
В ЦБ предложили приравнять штрафы за нарушения на фондовом рынке ущербу - 10.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ предложили приравнять штрафы за нарушения на фондовом рынке ущербу
Банк России рассматривает установление штрафов для участников фондового рынка за манипулирование ценными бумагами в размере, кратном нанесенному ущербу, сообщил | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T09:51+0300
2024-10-10T09:51+0300
банк россии
штраф
фондовый рынок
манипулирование рынком
ущерб
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Банк России рассматривает установление штрафов для участников фондового рынка за манипулирование ценными бумагами в размере, кратном нанесенному ущербу, сообщил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния. "Мы на самом деле мало публично обсуждаем эту тему, но она, с нашей точки зрения, весьма важная. Это вопрос того, что у нас цена честная и такие явления, как манипулирование и инсайд, - они наносят вред всему рынку. И мне очень хочется верить, что точно в этом зале нет ни одного бенефициара этих процессов и все понимают, что оно вредит всем. Оно вредит посреднику, оно вредит инвестору, оно вредит эмитенту", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР. По его словам, ЦБ РФ в течение года провел эксперимент по упрощению взаимодействия с участниками рынка. "Мы провели этот эксперимент, он показал точно совершенно повышение эффективности того, с чем мы работаем, когда это уже первично отработано на ваши руки и кратно снизило количество запросов, которые мы посылаем... И в результате этого мы получаем гораздо более упрощенный процесс, для того чтобы мы могли эти явления пресекать в части манипулирования", - сказал он. "Но при этом наступает проблема следующего уровня - это то, как у нас сейчас конфигурирована ответственность, и она, наверное, не совсем отвечает духу времени. Потому что у нас получается следующая история: ущерб до 3,75 миллиона рублей - это административный штраф для физического лица аж целых 3 тысячи рублей, а потом сразу уголовная ответственность", - продолжил он, отметив, что с точки зрения применения это не самые эффективные меры. "Поэтому нам кажется, что здесь надо несколько пересмотреть. Мы будем выходить с предложениями того, чтобы усилить экономическую составляющую. Нам кажется, что в этом случае, учитывая, что это явление, действительно разрушающее рынок, если оно происходит, оно должно быть, прежде всего, материальным, и штрафы должны быть просто кратными. Они должны исходить из того, что оно должно быть кратно ущербу", - сказал он. "Какая кратность - это можно обсуждать, но точно совершенно, экономический стимул должен доминировать. И одновременно с этим, по нашему мнению, порог, с которого начинается уголовная ответственность, в плане ущерба, в нынешней действительности точно можно значимо поднять вверх. Цифры тоже будем обсуждать, будем предлагать это законодателю, другим коллегам. Планируем это в ближайшее время обсудить", - добавил он.
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штраф, фондовый рынок, манипулирование рынком, ущерб
Банк России, штраф, фондовый рынок, манипулирование рынком, ущерб
09:51 10.10.2024
 
В ЦБ предложили приравнять штрафы за нарушения на фондовом рынке ущербу

ЦБ РФ предлагает сделать штрафы за манипулирование на фондовом рынке кратными ущербу

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка на здании Центрального банка РФ в Москве
Табличка на здании Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Банк России рассматривает установление штрафов для участников фондового рынка за манипулирование ценными бумагами в размере, кратном нанесенному ущербу, сообщил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.
"Мы на самом деле мало публично обсуждаем эту тему, но она, с нашей точки зрения, весьма важная. Это вопрос того, что у нас цена честная и такие явления, как манипулирование и инсайд, - они наносят вред всему рынку. И мне очень хочется верить, что точно в этом зале нет ни одного бенефициара этих процессов и все понимают, что оно вредит всем. Оно вредит посреднику, оно вредит инвестору, оно вредит эмитенту", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.
По его словам, ЦБ РФ в течение года провел эксперимент по упрощению взаимодействия с участниками рынка. "Мы провели этот эксперимент, он показал точно совершенно повышение эффективности того, с чем мы работаем, когда это уже первично отработано на ваши руки и кратно снизило количество запросов, которые мы посылаем... И в результате этого мы получаем гораздо более упрощенный процесс, для того чтобы мы могли эти явления пресекать в части манипулирования", - сказал он.
"Но при этом наступает проблема следующего уровня - это то, как у нас сейчас конфигурирована ответственность, и она, наверное, не совсем отвечает духу времени. Потому что у нас получается следующая история: ущерб до 3,75 миллиона рублей - это административный штраф для физического лица аж целых 3 тысячи рублей, а потом сразу уголовная ответственность", - продолжил он, отметив, что с точки зрения применения это не самые эффективные меры.
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"Поэтому нам кажется, что здесь надо несколько пересмотреть. Мы будем выходить с предложениями того, чтобы усилить экономическую составляющую. Нам кажется, что в этом случае, учитывая, что это явление, действительно разрушающее рынок, если оно происходит, оно должно быть, прежде всего, материальным, и штрафы должны быть просто кратными. Они должны исходить из того, что оно должно быть кратно ущербу", - сказал он.
"Какая кратность - это можно обсуждать, но точно совершенно, экономический стимул должен доминировать. И одновременно с этим, по нашему мнению, порог, с которого начинается уголовная ответственность, в плане ущерба, в нынешней действительности точно можно значимо поднять вверх. Цифры тоже будем обсуждать, будем предлагать это законодателю, другим коллегам. Планируем это в ближайшее время обсудить", - добавил он.
 
Банк Россииштраффондовый рынокманипулирование рынкомущерб
 
 
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