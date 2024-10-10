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ЦБ хочет перенастроить регулирование междепозитарных отношений - 10.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ хочет перенастроить регулирование междепозитарных отношений
ЦБ хочет перенастроить регулирование междепозитарных отношений - 10.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ хочет перенастроить регулирование междепозитарных отношений
Банк России планирует обсудить с профессиональными участниками рынка перенастройку существующего регулирования междепозитарных отношений при трансграничном... | 10.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-10T15:46+0300
2024-10-10T15:46+0300
банк россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Банк России планирует обсудить с профессиональными участниками рынка перенастройку существующего регулирования междепозитарных отношений при трансграничном учете прав на ценные бумаги, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин. "Практика последних двух лет показала, что та система междепозитарных, трансграничных отношений, она, наверное, не во всем идеальна. Да, мы привыкли к тому, что за многие годы сложились институты иностранных номинальных держателей, через которые нерезиденты приходили на наш рынок. Наши инвесторы также через депозитарную инфраструктуру, через корреспондентские отношения выходили на западные рынки, на восточные рынки инвестировали", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР. "Мы увидели вместе с вами, что эта инфраструктура тоже сбоит. В ряде случаев недружественная инфраструктура блокирует транзакции, операции, выплаты, информация не передается", - продолжил он. "Мы пришли к выводу, что нам, наверное, нужно не просто в рамках антисанкционного регулирования, а уже на постоянной основе в долгую перенастроить существующее регулирование - где-то изменить порядок доступа российских инвесторов к иностранным инструментам и, наоборот, порядок работы иностранных инвесторов на российском финансовом рынке", - сказал он. По его словам, ЦБ РФ в ближайшее время планирует обсудить вопрос с участниками рынка. "Мы в этой связи подготовили определенный материал для обсуждения с участниками рынка. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время выйдем в публичную дискуссию в этой части", - сказал он. "Мы с одной стороны хотим скорректировать процесс доступа иностранных кастодианов в российскую инфраструктуру с тем, чтобы мы не наступали два раза на грабли, и мы хотим в том числе переиспользовать те регуляторные конструкции, которые сегодня есть у нас в рамках антисанкционного регулирования, что-то мы хотим привнести в постоянное регулирование. И наоборот, хотим трансформировать процесс приобретения иностранных инструментов российскими инвесторами так, чтобы это было максимально комфортно", - пояснил он журналистам в кулуарах форума.
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Банк России
15:46 10.10.2024
 
ЦБ хочет перенастроить регулирование междепозитарных отношений

ЦБ намерен обсудить перенастройку регулирования междепозитарных отношений

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Банк России планирует обсудить с профессиональными участниками рынка перенастройку существующего регулирования междепозитарных отношений при трансграничном учете прав на ценные бумаги, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин.
"Практика последних двух лет показала, что та система междепозитарных, трансграничных отношений, она, наверное, не во всем идеальна. Да, мы привыкли к тому, что за многие годы сложились институты иностранных номинальных держателей, через которые нерезиденты приходили на наш рынок. Наши инвесторы также через депозитарную инфраструктуру, через корреспондентские отношения выходили на западные рынки, на восточные рынки инвестировали", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.
"Мы увидели вместе с вами, что эта инфраструктура тоже сбоит. В ряде случаев недружественная инфраструктура блокирует транзакции, операции, выплаты, информация не передается", - продолжил он.
"Мы пришли к выводу, что нам, наверное, нужно не просто в рамках антисанкционного регулирования, а уже на постоянной основе в долгую перенастроить существующее регулирование - где-то изменить порядок доступа российских инвесторов к иностранным инструментам и, наоборот, порядок работы иностранных инвесторов на российском финансовом рынке", - сказал он.
По его словам, ЦБ РФ в ближайшее время планирует обсудить вопрос с участниками рынка. "Мы в этой связи подготовили определенный материал для обсуждения с участниками рынка. Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время выйдем в публичную дискуссию в этой части", - сказал он.
"Мы с одной стороны хотим скорректировать процесс доступа иностранных кастодианов в российскую инфраструктуру с тем, чтобы мы не наступали два раза на грабли, и мы хотим в том числе переиспользовать те регуляторные конструкции, которые сегодня есть у нас в рамках антисанкционного регулирования, что-то мы хотим привнести в постоянное регулирование. И наоборот, хотим трансформировать процесс приобретения иностранных инструментов российскими инвесторами так, чтобы это было максимально комфортно", - пояснил он журналистам в кулуарах форума.
 
Банк России
 
 
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