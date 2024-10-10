https://1prime.ru/20241010/tsb-852108195.html

ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России

ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России - 10.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал сокращение объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 27 сентября по 4 октября снизились на 3,7 миллиарда долларов, или на 0,6%, и составили 629,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T16:14+0300

2024-10-10T16:14+0300

2024-10-10T16:14+0300

банк россии

россия

международные резервы

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 27 сентября по 4 октября снизились на 3,7 миллиарда долларов, или на 0,6%, и составили 629,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 4 октября 2024 года составили 629,9 млрд долларов США, сократившись за неделю на 3,7 млрд долларов США, или на 0,6%, главным образом за счет отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, международные резервы